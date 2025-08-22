Crisis en Montanejos por la conducta agresiva de una residente: más de 500 firmas de protesta

Más de 500 vecinos y vecinas de Montanejos se han unido para denunciar la situación insostenible de convivencia que está viviendo el municipio debido a la conducta violenta de una residente desde el pasado mes de mayo, cuando esta persona se desplazó a residir a la localidad.

Los vecinos aseguran que la convivencia se ha visto gravemente afectada por según dicen, las amenazas reiteradas a los vecinos, violencia, lanzamiento de objetos desde el balcón de su vivienda, música a altas horas, y una actitud reiterada de alteración del orden público. Además según reza el comunicado vecinal, varios menores han expresado su miedo a esta persona porque en sus violentas y graves amenazas de muerte verbaliza incluso sus nombres, y sus familias se han visto obligadas a evitar pasar por la zona en la que reside.

El colectivo acude a los medios ya que dicen no saber que más hacer para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Los firmantes reclaman al Ayuntamiento de Montanejos la actuación de la Policía Local y la declaración de la causante del malestar como persona non grata en el municipio entre otras actuaciones.