Cortes por inundación de vía en la CV-137 en Calig y la CV-1486 en Cabanes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de la carretera CV-137 a su paso por el término municipal de Calig y de la CV-1486 en Cabanes, en la provincia de Castellón, por inundación de la vía.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte es total, desde las 12:23 horas, en la carretera CV-1486, entre el kilómetro 0 en El Borseral hasta el kilómetro 5,9 en Les Santes, en ambos sentidos.

La DGT había informado también del corte esta mañana de la circulación en la carretera CV-683, a su paso por el municipio de Oliva (Valencia), que ya ha sido restablecido.

El temporal ha provocado también problemas de circulación en la línea ferroviaria de Cercanías, con retrasos de 28 minutos en la línea C1, desde la estación de València Nord hacia Gandia, y de 15 minutos en la C6 con destino a Castellón de la Plana.