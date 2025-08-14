Coordinan a los 750 efectivos del Consorcio de Bomberos para proteger a la provincia

La Diputación Provincial de Castellón coordina a los 750 profesionales que forman parte del Consorcio Provincial de Bomberos con el objetivo de proteger a la provincia y a los castellonenses.

Así lo ha manifestado el diputado provincial del área, David Vicente, quien ha señalado que ante las altas temperaturas “que estamos registrando en estas fechas, el Gobierno Provincial está preparado para ser eficaz y ágil en la extinción del fuego”. “La prioridad es prevenir, desde la concienciación ciudadana, como hemos hecho a través de la campaña ‘El fuego no avisa, evítalo’”.

A esta iniciativa se suma el trabajo profesional “de una plantilla operativa las 24 horas del día, los 365 días del año”. Un dispositivo formado por 750 efectivos, entre voluntarios, protección civil y bomberos profesionales, que se nutre de medios propios del Departamento de Bomberos de la Diputación de Castellón y medios de la Generalitat asignados a dicho departamento.

Profesionales movilizados con 200 vehículos, 5 medios aéreos: 3 aviones (2 de carga en tierra y un anfibio) y 2 helicópteros dotados de Unidad Helitransportada de Bomberos Forestales (GVA); 4 parques de Bomberos Profesionales; URM (Unidad de Rescate de Montaña); URA (Unidad de Rescate Acuático); URS (Unidad de Rescate y Salvamento); 5 parques de Bomberos Voluntarios,18 Unidades de Bomberos Forestales de Generalitat asignadas al Consorcio, UML (Unidad de Maquinaria y Logística) y Unidad de Voluntarios de Protección Civil de Diputación.

Un operativo reforzado con la incorporación de dos nuevos coordinadores forestales completando la sección forestal que queda formada por 13 coordinadores forestales y 4 técnicos. También se han incorporado 7 nuevos oficiales con lo que la escala de Jefaturas de bomberos queda completada con 9 oficiales. Asimismo, está previsto para principios de la temporada de verano la incorporación de 2 nuevos camiones BRP (Bomba Rural Pesada) que reforzarán las unidades actuales de este tipo de vehículos destinados, entre otros, a la intervención en incendios forestales. En cuanto a la UML (Unidad de maquinaria y logística) ha incorporado recientemente una nueva pala cargadora frontal con lo que aumenta sus capacidades de apoyo a bomberos en incendios con un total de (4 palas cargadoras, 2 mixtas y 2 tractores desbrozadora).