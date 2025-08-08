Convocan huelga de dos horas el 8 de septiembre contra los recortes en Formación Profesional

Los recortes en Formación Profesional promovidos por la Conselleria de Educación han provocado una fuerte respuesta por parte del profesorado, que se ha movilizado durante el mes de julio con el apoyo de los sindicatos. A pesar de la presión, la Conselleria no ha atendido las demandas ni ha rectificado la situación.

La orden de plantillas docentes, que sustituye los acuerdos firmados en 2023 por la Mesa Sectorial, reduce el número de docentes en los ciclos formativos semipresenciales y disminuye la oferta de ciclos formativos en varios centros educativos del País Valenciano, afectando tanto la calidad educativa como la variedad de opciones para el alumnado.

Por ello, tras varias asambleas, el profesorado de FP ha decidido convocar una huelga de dos horas el 8 de septiembre, día de inicio del curso escolar. La protesta tendrá lugar de 11 a 13 horas y se acompañará de concentraciones en las direcciones territoriales de Educación en Alicante y Castellón, así como en la Conselleria de Educación en Valencia, que comenzarán a las 12 horas.

Los sindicatos STEPV, UGT, CGT y CSO anunciarán próximamente la convocatoria oficial de la huelga. Esta acción es la primera de varias movilizaciones previstas, que podrían incluir nuevas jornadas de huelga durante el curso.

Además, el personal experto de FP (antiguos especialistas) también está movilizado. Este colectivo ha sufrido recortes en sus condiciones laborales, con una reducción considerable de horas y salario, además de enfrentar dificultades para continuar trabajando debido a los nuevos requisitos para acceder a sus puestos. Los expertos serán contratados a mediados de septiembre y tienen previsto anunciar próximamente sus propias movilizaciones.