El Consorcio de bomberos refuerza su dispositivo ante la previsión de frío y nieve en Castellón

La Diputación Provincial de Castellón ha activado su plan preventivo ante la llegada de bajas temperaturas y posibles nevadas. El dispositivo cuenta con 300 toneladas de sal y 20 máquinas quitanieve, además de un amplio despliegue de personal y recursos para garantizar la seguridad y la movilidad en toda la provincia.

Bomberos preparados para emergencias

El Consorcio Provincial de Bomberos estará atento a cualquier incidencia derivada del frío extremo, asegurando la asistencia rápida y eficaz en todo el territorio. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que “la anticipación es fundamental ante episodios de frío o nieve” y ha subrayado que todos los recursos humanos y materiales están disponibles para actuar ante cualquier emergencia.

Barrachina ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos y seguir las indicaciones de los canales oficiales: @BombersDipcas, @GVA112 y @AEMET_CValencia.

Recursos disponibles

El dispositivo de nevadas 2025-2026 incluye:

20 máquinas quitanieve y 10 vehículos salero.

30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal.

190 efectivos diarios de los parques de bomberos de Benicarló, Oropesa, Nules y Segorbe.

Miembros de la Unidad de Rescate de Montaña (URM) con moto de nieve y vehículo ATV con orugas.

Bomberos voluntarios de Morella, Benassal, Lucena del Cid, Atzeneta y Onda.

15 parques rurales de emergencia y sus unidades de bomberos forestales.

Unidad de Maquinaria Pesada y Logística con 5 palas cargadoras, una fresadora y una pala mini polivalente.

Efectivos de Protección Civil integrados en el Consorcio Provincial de Bomberos.

El diputado del Consorcio, David Vicente, ha asegurado que estarán pendientes de la evolución meteorológica y de posibles preemergencias activadas desde el centro de coordinación de emergencias de la Generalitat, especialmente en las zonas del interior de la provincia.

Prevención de incendios en viviendas

La Diputación también recuerda la importancia de prevenir incendios domésticos durante el invierno:

Mantener en buen estado estufas, calderas y chimeneas.

Evitar colocar estufas cerca de materiales combustibles.

No sobrecargar enchufes ni regletas eléctricas.

Prestar especial atención a la iluminación navideña, utilizando solo productos homologados y evitando velas cerca de fuentes de calor.

Ventilar regularmente la vivienda.

Barrachina ha agradecido la coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos y ha insistido en que “la prevención es la mejor herramienta para reducir incidencias en episodios meteorológicos adversos”.