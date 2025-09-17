La Conselleria invierte cerca de 8 millones en obras para mejorar el suministro de agua en l’Alt Maestrat

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca está llevando a cabo varias obras en la comarca de l’Alt Maestrat para garantizar el abastecimiento de agua, dentro del plan de choque del Consell en materia hídrica para el interior de la provincia de Castellón. Este plan incluye inversiones destinadas a asegurar la supervivencia de la ganadería y agricultura afectadas por la sequía.

La directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, junto al diputado del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, visitó tres proyectos en ejecución que contemplan la perforación y acondicionamiento de sondeos, la instalación de bombas y sistemas solares, así como la construcción de redes y depósitos para la distribución de agua. En estas actuaciones se invertirán cerca de ocho millones de euros.

Galindo visitó Vistabella del Maestrat, municipio que sufrió una grave escasez de agua debido a la falta de lluvias entre 2023 y 2024, lo que redujo el nivel de agua subterránea en sus pozos. La Conselleria declaró de emergencia las obras en diciembre de 2024.

En Benafigos, el sistema de abastecimiento está próximo al colapso, con riesgo de no poder suministrar agua suficiente para consumo humano, servicios y empresas. El suministro alternativo mediante camiones cisterna resulta insuficiente y con un coste elevado.

La directora general informó que el proyecto para Benafigos, Vistabella del Maestrat y Xodos supera los 3,6 millones de euros, mientras que la actuación que afecta a Canet lo Roig, La Jana y Traiguera supera los 4,3 millones de euros.

“A finales de 2026 veremos los frutos de estas actuaciones con las que la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca va a garantizar el abastecimiento de agua en esta zona”, afirmó Galindo.

Actualmente, tras las perforaciones, se están realizando trabajos para equipar los pozos, construir depósitos prefabricados, instalar bombeos y tender conducciones que permitan incorporar el caudal a la red municipal a lo largo de siete kilómetros.