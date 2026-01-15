La consellera de Industria reclama “medidas inmediatas y certidumbre para el sector azulejero”

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, se ha reunido con representantes de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica (Asebec) para analizar la situación que atraviesa el sector cerámico y reclamar la adopción de “medidas urgentes e inmediatas que aporten estabilidad y certidumbre” a una industria que ha calificado de estratégica para la Comunitat Valenciana.

En el encuentro han participado el presidente de Asebec, José Miquel; el vicepresidente, Rubén Gómez, y el secretario general, Juanjo Martínez, quienes han trasladado a la consellera su preocupación por el contexto actual del sector y su alineación con las reivindicaciones planteadas por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer).

Cano ha señalado que “la preocupación expresada por Asebec es plenamente compartida por la Generalitat” y ha advertido de que el sector cerámico “no puede seguir soportando el abandono, la inacción y el maltrato continuado del Gobierno de España”, una situación que, según ha indicado, pone en riesgo la viabilidad de una industria que en la provincia de Castellón genera 21.000 empleos directos y cerca de 90.000 indirectos, con una facturación aproximada de 5.000 millones de euros.

“Cuando todos los eslabones del clúster cerámico están alertando y coinciden en las reivindicaciones, es evidente que estamos ante una situación crítica que exige respuestas urgentes”, ha afirmado la consellera, que ha reclamado “medidas inmediatas” que aporten certidumbre, especialmente en los ámbitos energético y regulatorio.

Asimismo, ha asegurado que la Generalitat va a apoyar al sector cerámico “de forma decidida y sin fisuras” y que el Consell “trasladará estas reivindicaciones allí donde sea necesario” para defender una industria clave para la economía de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana.

Un impacto de 200 millones de euros

Durante la reunión, Cano ha denunciado que el Gobierno central ha incumplido desde 2021 el compromiso de impulsar subastas energéticas que permitan la renovación de las instalaciones de cogeneración, que ha calificado de esenciales para el sector azulejero por su alta eficiencia energética. Según ha señalado, esta situación está provocando el cierre progresivo de plantas, con un impacto económico estimado de 30 millones de euros.

La consellera ha indicado que la ausencia de un marco de subastas que permita la renovación de estas instalaciones, junto con los recortes en su retribución, “compromete gravemente su viabilidad” y acelera el riesgo de cierre por falta de rentabilidad. A ello ha añadido la propuesta europea de recorte de los derechos de emisión gratuitos, que supondría un impacto adicional de 160 millones de euros para el sector.

Cano también ha puesto en valor el papel de Asebec dentro del ecosistema industrial cerámico, una asociación que agrupa a cerca de 50 empresas fabricantes de maquinaria y bienes de equipo. Según ha señalado, estas empresas “constituyen uno de los pilares fundamentales del clúster cerámico”.

“Son esenciales para la modernización, la innovación tecnológica y la sostenibilidad del sector, y su fortaleza es clave para mantener el liderazgo internacional del clúster cerámico”, ha afirmado.

Por último, la consellera ha subrayado la necesidad de contar con “un marco normativo y energético equilibrado y adaptado a la realidad industrial”, así como de “defender al azulejo de la Comunitat Valenciana frente a la competencia de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias que las industrias europeas”.