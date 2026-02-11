El Consell retoma la planificación de la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Castellón

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha retomado la ronda de contactos con los principales operadores jurídicos de la provincia de Castellón para avanzar en la ampliación y mejora de la Ciudad de la Justicia.

En este marco, Martínez se ha reunido con la presidenta de la Audiencia Provincial, Sofía Díaz, y la fiscal jefe provincial, María Díaz Berbel, para analizar las necesidades de los órganos judiciales y de la Fiscalía. También han participado el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font Barona; la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid; y la directora territorial de la Conselleria en Castellón, Susana Fernández.

La consellera ha destacado la importancia de la coordinación con jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia para tomar decisiones eficaces: “Queremos dotar a Castellón de unas instalaciones acordes al volumen de actividad judicial actual, que faciliten el trabajo diario y garanticen un servicio público de mayor calidad”.

Durante la reunión, se ha respaldado la creación de una segunda unidad judicial especializada en materia mercantil, una medida orientada a descongestionar los órganos actuales y garantizar una justicia más ágil para el tejido empresarial y económico de la provincia.

Además, se ha hecho seguimiento del sistema de gestión procesal Just@cv, ya operativo en toda la Comunitat Valenciana. La Audiencia Provincial de Castellón ha actuado como sede piloto, con refuerzo técnico y formativo, para facilitar su correcta implantación. Martínez ha subrayado que la transformación digital es clave para reducir tiempos, eliminar papel y mejorar la trazabilidad de los procedimientos.

Finalmente, en el encuentro también se han abordado las necesidades materiales y de personal de la Audiencia Provincial y del conjunto de los servicios de justicia en la provincia.