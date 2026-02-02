El Consell y la Diputación impulsan el sector agrario en Castellón con inversiones y mejoras en caminos rurales

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado este lunes el impulso del Consell al sector agrario de la provincia, especialmente a través de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores, así como la mejora de infraestructuras rurales.

Barrachina ha visitado la Oficina Comarcal Agraria (OCA) El Maestrat–Vall d’Alba junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Esta oficina presta servicio a 16 municipios de la Plana Alta y se ha convertido en la que mayor número de solicitudes ha gestionado para la línea de ayudas a jóvenes y nuevos agricultores, con 45 expedientes tramitados de un total de 177 en la provincia, dentro de una convocatoria con una inversión global de 9,5 millones de euros.

“La agricultura es tradición, identidad y pilar económico para nuestra provincia, y esta línea de ayudas muestra el compromiso del Consell y de la Diputación por preservar nuestro sector primario”, ha señalado Marta Barrachina, que ha añadido que ambas administraciones trabajan “para fomentar el desarrollo, el progreso y la economía en la provincia”.

Por su parte, el conseller Miguel Barrachina ha recordado que la Conselleria ha recibido 677 solicitudes en toda la Comunitat Valenciana, con una inversión total de 29 millones de euros, y ha anunciado mejoras en las instalaciones de la OCA, como la renovación de la instalación eléctrica y actuaciones para mejorar la accesibilidad, con el objetivo de reforzar la calidad del servicio público.

Mejoras en caminos rurales

Durante la visita, ambos dirigentes también han supervisado obras en caminos rurales afectados por las fuertes lluvias de 2024, concretamente en el Camino Seco de Vall d’Alba. La presidenta ha agradecido la inversión “sin precedentes” de la conselleria, que junto a otras ayudas mejora el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas, un factor clave para la actividad económica rural.

Miguel Barrachina ha informado que la Conselleria ha ejecutado 30 millones de euros en la recuperación de caminos rurales en la Comunitat, con un grado de ejecución global del 97,99 % y de finalización del 93,96 %. En Castellón se han programado 240 actuaciones, con el 95% ya en marcha y más del 86% finalizadas, beneficiando a 28 municipios de la provincia.

El acondicionamiento de 400 metros del Camino Seco con aglomerado asfáltico en caliente mejora la seguridad vial, facilita el acceso a explotaciones agrarias y refuerza la conexión con cooperativas y puntos de comercialización. Según el conseller, este tipo de infraestructuras “son clave para asegurar el funcionamiento diario del sector agrario y para facilitar, de manera eficaz, la labor de agricultores y ganaderos”.