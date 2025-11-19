Compromís y PSPV registran una moción para frenar las conversiones irregulares de bajos comerciales en viviendas

Los grupos municipales de Compromís y PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castellón han registrado conjuntamente una moción para abordar la aparición de infraviviendas resultantes de la conversión irregular de bajos comerciales. Según ambas formaciones, este fenómeno está aumentando en varios puntos de la ciudad y ha generado quejas entre el vecindario y diversas comunidades de propietarios.

Los partidos señalan que en zonas como el Raval Universitari —donde la situación es más visible—, así como en otras áreas como Dean Martí, se han detectado locales comerciales habilitados como viviendas con condiciones insuficientes de luz, ventilación o espacio. También indican que algunas obras se estarían realizando sin la licencia correspondiente o con permisos que no se ajustan al tipo de intervención, lo que ha motivado la paralización de ciertas actuaciones.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, afirma que “el problema de la vivienda no se soluciona creando infraviviendas” y defiende impulsar políticas que movilicen los pisos vacíos hacia el mercado del alquiler.

El portavoz adjunto del PSPV-PSOE, José Luis López, sostiene que el gobierno municipal “no está actuando con contundencia” y denuncia que algunos bajos comercializados como viviendas presentan “condiciones deficientes”.

La moción propone reforzar la inspección municipal, asesorar a afectados y aplicar una moratoria para este tipo de conversiones mientras se revisa la normativa urbanística.