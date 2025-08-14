Compromís exige revertir el decreto que exime del control acústico a las petroquímicas del Serrallo

Compromís ha registrado en Les Corts una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al consell la modificación inmediata del Decreto-ley 6/2025, que permite a las empresas petroquímicas del polígono del Serrallo superar los límites legales de ruido en zonas residenciales de Almassora, como los barrios de Catalans y Om Blanc.

La formación denuncia que esta medida supone un “ataque a los derechos fundamentales” de la ciudadanía y vulnera la Ley 7/2012 de protección contra la contaminación acústica.

Según han denunciado el diputado Vicent Granel y la portavoz adjunta Paula Espinosa, la modificación “supone un ataque frontal a los derechos fundamentales de la ciudadanía” y prioriza los intereses de grandes industrias por encima del derecho de los vecinos a un entorno saludable.

En paralelo, el Ayuntamiento de Almassora, a propuesta de Compromís, ha presentado un recurso ante el Defensor del Pueblo, solicitando que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.