Compromís exige al Consell de Mazón y al Gobierno actuar urgentemente por el impacto de los aranceles de EE.UU. en la cerámica

El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, Vicent Granel, denuncia la imposición de un 15 % de aranceles por parte de Estados Unidos a los productos cerámicos europeos. Una medida que, según la Cámara de Comercio de Castellón, podría suponer hasta 100 millones de euros en pérdidas solo en ventas para el sector cerámico valenciano, especialmente en las comarcas de Castellón.

Granel ha asegurado: “El acuerdo al que acaba de llegar la derecha europea con Trump para imponer el 15 % de aranceles en todas estas exportaciones puede ser la estocada definitiva al sector cerámico, después de las pérdidas ocasionadas por la COVID, la guerra de Ucrania y, ahora, también por la crisis energética. Esto puede ser una estocada de muerte si el Consell no se pone las pilas y empieza a aplicar medidas que puedan paliar esta pérdida de dinero que supondrá este 15 % de aranceles a uno de los sectores más importantes y generadores de empleo en las comarcas de Castellón.”

El diputado ha remarcado que no es momento de inacción ni de silencios institucionales: “Exigimos al Consell que no esté de vacaciones. Tienen que ponerse a trabajar de manera urgente, aunque sea pleno agosto, porque un sector como el cerámico no puede quedarse atrás ni quedar atrapado por estos aranceles de Estados Unidos.”