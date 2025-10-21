Comienzan los trabajos de vallado para la instalación del mercado provisional de la plaza Santa Clara

El ayuntamiento de Castelló inicia hoy martes, 21 de octubre, los trabajos de vallado perimetral para la instalación del mercado provisional en la plaza de Santa Clara. Este el el paso previo que posibilitará la reforma integral del Mercado Central de Castellón.

La instalación de este vallado, que comienza hoy, no interferirá en la actividad de las terrazas, que podrán seguir con su actividad habitual tanto mientras se esté instalando el vallado como cuando se inicien los trabajos de instalación del mercado provisional. La idea del ayuntamiento de Castelló es mantener las terrazas de Santa Clara como eje dinamizador de la economía de la ciudad.

El actual mercado se trasladará a una gran carpa, con todas las condiciones higiénicas y sanitarias normativas, ya iniciado el año 2026 para que la campaña navideña el mercado continúe en su actual ubicación. Según el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, la idea es minimizar las molestias a los vendedores y la ciudadanía. Las diferentes paradas contarán con servicios que garantizarán tanto la comodidad a la hora de atender a los clientes como las mejores condiciones para los vendedores a la hora de conservar y vender sus diferentes productos”.

Una inversión de casi 10 millones de euros

Sergio Toledo ha querido recordar también que “esta remodelación integral del Mercado Central cuenta con una inversión de casi 10 millones de euros y la colaboración y la comprensión de los vendedores del mercado para conseguir un nuevo mercado más moderno y de futuro, abierto a nuevos usos, pero sin perder la esencia que lo hace único y que lo convierte en el verdadero corazón comercial del centro de Castellón”.