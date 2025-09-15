MAÑANA MARTES

Comienzan las obras de la plataforma del TRAM entre las rotondas del Aeroclub y del Centenario

Se desviará el tráfico en sentido hacia Benicàssim por la avenida Castalia y se mantendrá un carril en el sentido de Benicàssim hacia Castellón.

Onda Cero Castellón

Castellón |

El próximo martes, 16 de septiembre, empezarán las obras de la plataforma reservada para el TRAM entre la rotonda del Aeroclub y la del Centenario, en el Grao de Castellón.

Se trata de unas obras que lleva a cabo la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, a través de la Dirección General de Transportes y Logística, para la mejora del servicio de transporte de la línea 1 del TRAM, ha indicado el consistorio en un comunicado.

De este modo, se va a proceder a señalizar un carril reservado a los vehículos TRAM a lo largo de la avenida Ferrandis Salvador y a acondicionar las paradas previstas para este medio de transporte.

Durante estas obras, de manera puntual, se desviará el tráfico en sentido hacia Benicàssim por la avenida Castalia y se mantendrá un carril en el sentido de Benicàssim hacia Castellón. Los accesos para residentes y a la farmacia están garantizados. Una vez acaben los trabajos la circulación volverá a ser en dos sentidos, como ocurre ahora.

El carril que se habilitará en exclusiva para el TRAM discurrirá pegado al Pinar y respetarán los dos sentidos de circulación que existen ahora mismo para el resto de vehículos. Las plazas de aparcamiento que se verán afectadas por la obra se recuperan en varias parcelas que quedarán habilitadas en las inmediaciones de esta zona.

A lo largo de este tramo, comprendido entre la rotonda del Aeroclub y la del Centenario, está prevista la construcción de tres nuevas paradas: la primera a la altura de la Escuela de Hostelería, la segunda próxima a la residencia de mayores y la tercera cercana al hotel, junto al club de golf.

Actualmente, el TRAM hasta la playa funciona en fase de pruebas y será con la construcción de esta plataforma reservada cuando se complete la actuación.

