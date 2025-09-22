Comienza Cersaie 2025 con la participación de 71 empresas de Castellón

Hoy, 71 empresas de Castellón, fabricantes de cerámica y fritas y esmaltes, participan en la feria internacional Cersaie 2025 en Bolonia, uno de los eventos clave del sector cerámico mundial.

Castellón representa el núcleo español de la cerámica ya que es el segundo país más numeroso tras Italia.

La feria Cersaie espera en esta edición la visita de más de 100.000 profesionales internacionales durante los cinco días del evento hasta el 26 septiembre.

El aeropuerto de Castellón apoya a las delegaciones de empresas azulejeras que participan en Cersaie 2025 mediante una operativa especial de vuelos chárter entre el 22 y el 27 de septiembre, con el traslado de cerca de 2.000 pasajeros vinculados al sector cerámico local y nacional hasta Bolonia.