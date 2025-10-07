El Colegio de Enfermería de Castellón denuncia ataques contra la profesión durante la huelga médica

l vicepresidente del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS), Francisco Javier Pareja, ha denunciado hoy la ignominia que supone que “algunos profesionales médicos recurran a desacreditar a la Enfermería, profesión hermana, para quejarse ante la Administración sanitaria”. Pareja ha mostrado su profunda preocupación ante los mensajes difundidos durante la huelga de médicos, que intentaron vincular la reclasificación profesional de la Enfermería con una supuesta sustitución del personal facultativo.

“La Enfermería no compite con los médicos, sino que aporta valor al sistema”

Pareja ha explicado que estos mensajes, promovidos por un grupúsculo dentro de un sindicato médico, “han pretendido crear un enfrentamiento inexistente entre sanitarios y confundir deliberadamente a la ciudadanía”. Ha lamentado que “se haya recurrido a la mentira para sembrar división en un sistema sanitario que necesita, más que nunca, cohesión y respeto mutuo”.

El vicepresidente ha calificado de “falsedad intolerable” la afirmación de que igualar la categoría profesional de la Enfermería al grupo A1 implicaría la sustitución de médicos por enfermeras. “Las enfermeras y enfermeros no queremos quitarle el trabajo a nadie. Nuestras funciones son diferentes a las de los facultativos, y ambos roles son imprescindibles para que la Sanidad funcione. Los ataques que estamos viendo no defienden derechos laborales, solo buscan menospreciar a una profesión que ha demostrado sobradamente su valor y competencia”, ha señalado.

Asimismo, ha recordado que la mayoría de los profesionales sanitarios rechazan estos discursos y que solo una minoría recurre al enfrentamiento para defender sus intereses. “La Enfermería es una profesión referente en investigación, gestión, docencia y asistencia. Quienes siguen empeñados en negarlo están anclados en una visión obsoleta y despectiva que no refleja la realidad del siglo XXI”, ha afirmado.

Reclasificación al grupo A: un acto de justicia y reconocimiento

Pareja ha insistido en que la reclasificación profesional de Enfermería al grupo A sin subgrupos es una cuestión de justicia que no perjudica a los facultativos. “Reconocer a las enfermeras en el grupo A es reconocer lo que somos: tituladas universitarias de grado, con 240 créditos ECTS y una formación plenamente equiparable a otras profesiones ya incluidas en ese grupo. Esto no resta derechos a nadie; al contrario, dignifica a todo el sistema sanitario”, ha recalcado.

El vicepresidente ha recordado que el Acuerdo de Bolonia de 2012 estableció la homologación de todas las titulaciones universitarias al nivel de grado, y que desde entonces resulta incoherente que la Enfermería siga clasificada en el grupo A2. “El retraso en actualizar nuestra categoría no tiene justificación técnica ni académica. Solo refleja una falta de voluntad política para reconocer el papel esencial de la Enfermería en la salud pública”, ha denunciado.

Además, ha acusado al sindicato médico extremeño de engañar a la población con mensajes que asocian la mejora profesional de la Enfermería a una amenaza para los médicos. “Se está utilizando la desinformación como arma para mantener privilegios. Eso no solo es injusto, sino peligroso, porque socava la confianza entre los profesionales y confunde a los ciudadanos”, ha subrayado.

Pareja ha defendido el orgullo de las enfermeras y enfermeros por ser profesionales independientes, con sólida cualificación universitaria y una gran solvencia técnica y humana. “Lo único que se reivindica es que se reconozca el nivel de formación, la responsabilidad que se asume y la aportación esencial que hacemos al Sistema Nacional de Salud”.

Finalmente, ha lamentado que la limitación al grupo A2 siga afectando al desarrollo profesional, las condiciones salariales y el reconocimiento público de la Enfermería. “Cada día, miles de profesionales demuestran su valía, lideran equipos, gestionan unidades y participan en investigación de primer nivel. No es aceptable que la legislación continúe tratándolos como si estuvieran en un escalón inferior”, ha afirmado.

El COECS ha reiterado su defensa del respeto y la unidad entre todas las profesiones sanitarias, insistiendo en que las reivindicaciones legítimas nunca deben basarse en el desprestigio de otros colectivos. “Todos los trabajadores tienen derecho a hacer oír sus reivindicaciones, pero nunca a costa de sembrar odio o desprecio hacia quienes comparten la misma vocación de servicio público”, ha declarado Pareja.

Asimismo, ha señalado que “la decencia profesional se demuestra construyendo, no atacando”. “La Enfermería ha contribuido a que el sistema sanitario español sea uno de los más sólidos del mundo, y lo seguirá siendo mientras se respete su papel y se reconozca su evolución profesional”.

Finalmente, ha instado a las administraciones públicas a “dar un paso adelante” y corregir esta injusticia. “La reclasificación de la Enfermería no es una concesión, es un acto de coherencia y de respeto a la verdad profesional. El COECS seguirá reclamando lo que nos corresponde: dignidad, igualdad y reconocimiento”, ha concluido.