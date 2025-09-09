La colaboración ciudadana evita la ocupación ilegal de un bajo en Castelló

La Policía Local de Castelló, gracias a la estrecha colaboración ciudadana, ha impedido la ocupación ilegal de un bajo situado en los alrededores de la Ronda Mijares. La rápida intervención de los agentes, junto con la alerta temprana de los vecinos, ha permitido frenar esta acción ilegal y garantizar la seguridad en la zona, evitando así perjuicios para el propietario y el vecindario.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que este tipo de actuaciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la protección de los derechos de los vecinos y la defensa de la legalidad.

Ortolá ha señalado además que "las leyes nacionales actuales abandonan al propietario y premian al ocupa". "Nosotros trabajamos con todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para paliar el problema, pero urge una reforma normativa a nivel nacional que refuerce la protección de quienes sufren estas situaciones y que permita una respuesta más ágil y eficaz", ha añadido.

Ortolá ha recordado que "debido a la actual normativa, una vez consumada la ocupación las posibilidades de intervención se ven gravemente limitadas, lo que dificulta la defensa de los legítimos propietarios". Por ello, ha animado "a los ciudadanos a dar aviso de forma inmediata ante cualquier situación sospechosa" y ha insistido en que "la rapidez en la denuncia es determinante para proteger a los vecinos y garantizar la seguridad".

Finalmente, Ortolá ha advertido de que "la proliferación de ocupaciones ilegales conlleva un aumento de la inseguridad en los barrios, genera preocupación en las comunidades de vecinos y perjudica la convivencia". "Donde hay okupaciones, empeora la calidad de vida de los residentes. No podemos permitir que esto ocurra en Castellón y estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance a nivel municipal para impedirlo", ha concluido.