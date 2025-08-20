El COECS reclama a Sanidad mejorar las plantillas de enfermería en la provincia de Castellón durante el verano

Los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las señales de los teléfonos móviles revelan que, en agosto de 2024, la provincia de Castellón recibió un total de 764.320 visitantes. Cabe tener en cuenta que el número de habitantes de la provincia es ligeramente superior a las 600.000 personas.

Isabel Almodóvar, presidenta del COECS, ha alertado sobre la elevada presión asistencial en municipios como Oropesa del Mar, donde la población se multiplica considerablemente en agosto. Según datos del mismo Instituto Nacional de Estadística, Oropesa pasó de 11.700 habitantes a más de 117.800 visitantes el pasado agosto. En este contexto, una sola enfermera y un médico deben atender a todos los pacientes durante la tarde, tras el cierre matutino de otro consultorio auxiliar.

Una enfermera del municipio ha relatado que llegaron a atender 200 pacientes en un solo día, con salas de espera abarrotadas y largas esperas que generan nerviosismo entre los usuarios. Además, los consultorios auxiliares no abren fines de semana, lo que incrementa la presión sobre el centro de salud principal.

Aunque la Conselleria ha invertido cerca de 9 millones de euros para reforzar la atención sanitaria estival, con la apertura de siete consultorios auxiliares y refuerzos en 19 centros, la presidenta del COECS considera que estas medidas pueden ser insuficientes ante el volumen turístico.

Por ello, Almodóvar ha instado a las autoridades sanitarias a realizar una planificación realista y adecuada a las necesidades reales, que incluya suficiente dotación de personal para evitar largas esperas y la sobrecarga laboral. Además, ha reclamado acabar con la precariedad en los contratos de verano para garantizar condiciones dignas para las enfermeras y enfermeros.