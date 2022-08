COCEMFE llama a la sensibilización ciudadana tras el abandono de un discapacitado en La Eliana

Un vecino de Nules intentó subir al autobús en la estación de L´Eliana de Valencia, pero la plataforma elevadora no funcionaba y se quedó en tierra. Los trabajadores del Metro Valencia trataron de darle una solución, como el taxi, pero desde la central consideraron que no estaba justificado. Tuvo que llamar a su mujer, la cual se encontraba a 100 kilómetros de distancia.

COCEMFE ha hecho un llamamiento para que no se repitan estos actos, ya que no existe apenas sensibilización respecto a las personas con movilidad reducida. Meseguer ha afirmado también que no es la primera vez que se da una situación así, en la que una persona con movilidad reducida no tiene acceso al transporte público.