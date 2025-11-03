Cinco personas atendidas por el accidente entre un coche y el TRAM

Cinco personas han resultado heridas este lunes en un accidente entre un coche y el TRAM registrado sobre las 7.45 horas en la Avenida del Mar de Castelló, por causas no precisadas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad SVB y una ambulancia convencional. Tres de las personas atendidas, dos mujeres de 21 años con contusiones y una menor de 12 años con traumatismo craneoencefálico, han sido trasladadas en las ambulancias al Hospital General de Castelló.

Las otras dos, son dos niñas de 12 años, de las que se han hecho cargo sus familiares, según las mismas fuentes.