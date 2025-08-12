Cinco millones de cupones ONCE difunden la imagen de la playa Els Terrers de Benicàssim

La terraza del Club Palasiet de Benicàssim, con las cinco playas con Bandera Azul de la localidad de fondo, ha sido el escenario de la presentación del cupón ONCE del 27 de agosto, que tiene como protagonista la playa El Terrers de Benicàssim combinada con el característico perfil del parque natural del Desert de Les Palmes.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués Escoín, junto a la subdelegada de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Belén Boronat Ríos, y Jimena Sánchez Altamirano, directora de la ONCE en la provincia de Castellón, han presentado hoy el cupón que difundirá la imagen de Benicàssim en cinco millones de cupones por toda España.

Marqués, ha señalado durante la presentación, “el orgullo de toda una ciudad de que la ONCE haya seleccionado una playa de las cinco con las que contamos con Bandera Azul para su serie “Playas con Bandera”. Un total de cinco millones de cupones salen a la venta en toda España con la imagen de Benicàssim como gran protagonista, con nuestros dos tesoros: las playas y el parque natural del Desert de Les Palmes”.

La subdelegada de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Belén Boronat, ha añadido que “con la venta de este cupón damos tres tipos de premios, en primer lugar, el económico, con un premio de 500.000 €, en segundo lugar, dando empleo de calidad, inclusivo, digno y sostenible a 77.000 personas dentro del Grupo Social ONCE, un 60 % con discapacidad y el 45 % mujeres, y por último ayudando a combatir la soledad no deseada de las personas que se acercan a nuestros “centinelas de la ilusión”.

Con la serie ‘Playas con bandera’, la ONCE quiere dar a conocer las dos playas de cada provincia reconocidas con mayor frecuencia en los últimos años con la clasificación de Bandera Azul. Además, pretende incidir en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio.

‘Playas con bandera’ es una serie de cupones que comienza en 2025 y se prolongará en los años siguientes, en los meses de verano.