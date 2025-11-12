Cinco detenidos en Burriana por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal

La Guardia Civil de Burriana ha detenido a cinco personas, cuatro adultos y un menor de edad, por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cultivo de marihuana, defraudación de fluido eléctrico y receptación, según ha informado el instituto armado. Las detenciones se enmarcan dentro de la Operación Mountain White, iniciada el pasado mes de octubre tras las quejas vecinales por el constante trasiego de personas en una zona residencial donde se sospechaba la existencia de un punto de venta de droga.

Las investigaciones permitieron a los agentes descubrir una organización familiar jerarquizada, que mantenía un punto de venta activo durante todo el día y que incluso utilizaba al menor detenido para realizar tareas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El pasado 7 de noviembre, la Guardia Civil realizó una entrada y registro en el domicilio investigado, donde uno de los sospechosos ofreció una fuerte resistencia y otro intentó deshacerse de un bolso con 97 gramos de cocaína en roca, arrojándolo a la azotea de una vivienda vecina. La maniobra fue detectada por un dron de la Guardia Civil, lo que permitió recuperar la droga.

Durante el registro, los agentes intervinieron 111,5 gramos de cocaína, 97 plantas de marihuana, 5.528,50 euros en efectivo, armas simuladas, un machete, 27 décimos de lotería, joyas, tres vehículos de alta gama y munición de fogueo. Tras pasar a disposición judicial, los cuatro adultos ingresaron en prisión provisional sin fianza por orden del Juzgado de Guardia de Vila-real, mientras que el menor quedó a disposición de la Fiscalía de Menores de Castellón. En la operación han participado agentes del Puesto Principal de Burriana, ETPJ Burriana, la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Castellón.