CEU Castellón celebra 18 años con un crecimiento histórico y un firme compromiso social

“El CEU de Castellón, que cumple ya 18 años, es un campus universitario consolidado. La matrícula de este curso está por encima de los 400 estudiantes nuevos de Grado y el total de los estudiantes supera ya los 1500”, ha señalado el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, durante la Inauguración del curso 2025-2026, celebrada esta mañana. El acto académico ha sido precedido por una eucaristía, presidida por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, y por la inauguración y bendición de las nuevas instalaciones deportivas del campus.

“Este año hemos crecido una media de un 7%, una cifra muy importante en este contexto demográfico, el mayor crecimiento de los tres campus con los que cuenta esta universidad en la Comunidad Valenciana y también en la historia del propio centro”.

Sin embargo, más allá de los buenos datos numéricos, el rector ha puesto el acento en el desafío prioritario de esta universidad, "que es crecer hacia dentro”. “Las universidades y los claustros no se improvisan”, ha recordado el responsable académico, que ha felicitado a la comunidad universitaria de Castellón por su esfuerzo sostenido en pro de “un crecimiento orgánico, académicamente serio, consistente, y con una actividad científica y académica de primera calidad”.

“Aquí enseñamos con pasión, ese es nuestro sello”, ha subrayado el profesor Marín, para quien la Universidad significa “ser académicos competentes, investigadores capaces, estudiosos perseverantes y sentir la alegría de comunicar el conocimiento a nuestros estudiantes, estando siempre cerca y disponibles, sin dejar a nadie en la cuneta”.

A lo largo de su intervención, el rector ha recordado también la vocación de servicio público de la Universidad CEU Cardenal Herrera. “Somos una institución nacida de la iniciativa social, sin ánimo de lucro, que pertenece al grupo educativo más grande del país y es una referencia en el ámbito formativo”, ha añadido.

Así mismo, ha felicitado públicamente a monseñor Casimiro López por el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal y su próximo 25 aniversario como obispo, destacando “su cercanía, aliento y magisterio”. También ha tenido palabras de agradecimiento para las numerosas entidades de la provincia que colaboran con el campus, con una referencia explícita a los hospitales Provincial, Vinaroz, la Magdalena y Sagunto, que acogen en prácticas a los estudiantes de Ciencias de la Salud.

Compromiso con la sociedad

El acto académico ha arrancado con la intervención del director del CEU de Castellón, que ha realizado un breve repaso por algunos de los logros docentes y científicos del pasado curso poniendo el acento en el compromiso de la institución educativa con la provincia.

“Somos una universidad viva, conectada con la sociedad de Castellón, abierta a los retos de nuestro tiempo y fiel a su misión. Una universidad que forma en ciencia, en conciencia y que está al servicio de la verdad, la dignidad humana y el bien común”, señalado José María Mira de Orduña, antes de proceder a la entrega de reconocimientos a las entidades y personalidades de la provincia en diferentes ámbitos.

En esta ocasión, en la categoría compromiso con la cultura, el reconocimiento ha sido para el Ayuntamiento de Benicàssim, “uno de los focos culturales de nuestra provincia, al que el CEU agradece su estrecha y continua colaboración en proyectos educativos, culturales y científicos”, ha subrayado Mira de Orduña.

En la categoría compromiso con la salud, las galardonadas han sido las directoras de los Centros penitenciarios de Castellón, Celia Bautista y Eva María González, promotoras de las prácticas formativas de los estudiantes de Ciencias de la Salud del CEU en estas instituciones. Unas prácticas “con las que aprenden a trabajar en una atención sanitaria de los seres humanos que están recluidos que refleja su dignidad ontológica”, ha destacado el responsable académico.

El reconocimiento al compromiso con la educación y la innovación ha recaído en la asociación TEACAST que colabora desde hace años con el CEU en la formación de los estudiantes de los grados y posgrado de Educación “a través de proyectos que integran tecnología, la creatividad y la vocación docente”.

La Fundación y asociación Síndrome de Down Castellón se ha alzado con el reconocimiento en la categoría compromiso con el deporte “por su sólida trayectoria en la integración social y el trabajo por el desarrollo personal de sus usuarios, usando el ejercicio físico como uno de los elementos fundamentales de su pedagogía”.

En el ámbito de la gastronomía, la universidad ha reconocido la labor investigadora de la antigua alumna de este grado Airi Shibata, autora de un estudio científico sobre la mejora de la calidad del pan desarrollado en colaboración con el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC y presentado en la International Conference on Gastronomy de la Real Academia Española de Gastronomía.

En la categoría compromiso social del estudiantado, los galardones han sido para la delegada y subdelegada del curso pasado, Blanca Angulo y Adriana Paola Rosa, por liderar las acciones de voluntariado y recogida de material para las personas damnificadas por la Dana de Valencia, así como para los enfermeros y alumnos de Medicina Esther Orduña y Juan Carlos Giménez, por socorrer a las víctimas de un accidente de tráfico con múltiples víctimas, una acción solidaria por la que les acaba de premiar el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó.

Finalmente, la universidad ha entregado un reconocimiento sorpresa al enfermero del Hospital Provincial de Castellón Josep (Pepe) Chiva y profesor del CEU desde la implantación del Grado en Enfermería en 2007 recientemente jubilado. “Un buen tipo, profesional, vocacional de la enfermería y la docencia, ejemplo del carácter activo de la enseñanza y un magnífico compañero”, ha subrayado Mira de Orduña.

Instalaciones deportivas

La jornada de celebración ha incluido también la inauguración y la bendición -a cargo del obispo- de las nuevas instalaciones deportivas del campus: un espacio de más de 600 metros cuadrados con maquinaria de última generación, que incluye un laboratorio de biomecánica, al servicio de la docencia la investigación y la promoción de la salud de la comunidad universitaria.