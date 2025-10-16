La cerámica une a once países en la Asamblea General de la Ruta de la Cerámica Europea en Castellón

Castellón acoge hasta el 17 de octubre la Asamblea General de la Ruta de la Cerámica Europea, un encuentro en el que participan cerca de 40 representantes de ciudades y organismos de hasta once países, entre ellos Italia, Croacia, Grecia, Malta, Francia, Eslovaquia, Austria, Turquía, Polonia, Portugal y España.

La reunión, que se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha sido presidida por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quien ha destacado la importancia de la cerámica como “la piel de Castellón” y como un “motor económico” clave para la ciudad y sus comarcas.

Un sector estratégico para Castellón

Carrasco ha recordado que la industria cerámica castellonense ha producido más del 90 % de la cerámica fabricada en España y ha sido líder mundial, generando empleo directo para cerca de 70.000 familias. La alcaldesa ha subrayado el apoyo municipal al sector mediante iniciativas que han priorizado el uso de pavimentos y revestimientos cerámicos en obras y proyectos públicos, en colaboración con las empresas del sector.

“Creemos que la cerámica no solo ha sido tradición, sino también innovación y una apuesta de futuro para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades”, ha afirmado Carrasco, que ha incidido en la versatilidad del material para usos urbanos como calles, fachadas y mobiliario.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, preside la reunión que reúne a cerca de 40 representantes de ciudades y organismos de once países | Ajuntament de Castelló

Promoción cultural y turística en Europa

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha resaltado que la Asamblea ha sido “una oportunidad única para mostrar al mundo el potencial cultural, industrial y turístico de Castellón”, ciudad con una historia íntimamente ligada a la cerámica. La edil ha destacado que el encuentro ha facilitado la cooperación y el intercambio de experiencias con otros territorios europeos que comparten esta tradición.

El encuentro ha incluido visitas guiadas por la Ruta de la Cerámica, la celebración del Foro Med-Routes para debatir estrategias de sostenibilidad y accesibilidad, y la visita a las instalaciones de la firma internacional Porcelanosa.

Mañana viernes la delegación internacional visitará la exposición ‘Origen y Contemporaneidad’, organizada por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, que estará abierta al público hasta el 24 de octubre.

Castellón ha celebrado durante todo octubre el Mes de la Cerámica, con actividades culturales, gastronómicas y una ruta en tren turístico que ha recorrido los principales enclaves cerámicos de la ciudad.