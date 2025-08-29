El Centro de Transfusiones hace un llamamiento para mantener el stock de sangre en Castellón

Centro de Transfusiones recuerda que cada donación puede salvar tres vidas. Según la institución estamos con un stock de sangre justo, por lo que sería recomendable poder subir el número de reservas.

Porque de ellas dependen las trasfusiones, las intervenciones quirúrgicas y la fabricación de medicamentos. En el verano lo normal es que bajen las donaciones por lo que sería aconsejable subir el volumen de estas en la provincia.

Virginia Callao ha contado en Onda Cero que para mantener el nivel de stock en la provincia habría que realizar una media de 70 donaciones al día. Por otra parte, ha afirmado que se puede llegar a donar hasta 4 veces al año en el caso de los hombres y 3 veces en el caso de las mujeres.