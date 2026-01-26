El centro Tetuán XIV se consolida como referente en formación y empleabilidad en Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, han visitado este lunes el centro de formación de Tetuán XIV, donde han puesto en valor las políticas de empleo basadas en la combinación de formación y trabajo.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la colaboración institucional con la Generalitat y ha agradecido la presencia de la vicepresidenta en la ciudad. “Estamos muy contentos no solo por la visita de la vicepresidenta, sino por su apuesta firme con la ciudad de Castellón y, sobre todo, por lo que más importa a los castellonenses, que es el empleo”, ha señalado.

Carrasco ha insistido en que el empleo es la prioridad del equipo de gobierno municipal y ha defendido que “no hay mejor política social que generar puestos de trabajo”. En este sentido, ha afirmado que “los castellonenses no quieren venir a solicitar ningún tipo de ayuda, sino poder tener un empleo para llegar a fin de mes, pagar sus facturas y llenar la nevera”.

La alcaldesa ha subrayado que, gracias a la inversión de la Generalitat y al trabajo del área de empleo del Ayuntamiento, Castellón cuenta actualmente con cuatro talleres de empleo funcionando de forma simultánea, una cifra que, según ha indicado, no se había alcanzado hasta ahora. “Nunca se había dado una cifra tan elevada, tenemos cuatro talleres de empleo de forma simultánea financiados por la Generalitat Valenciana”, ha afirmado.

Carrasco ha puesto en valor el papel del centro de Tetuán XIV, que, según ha explicado, “se ha convertido en un centro de formación referente, no solo en la Comunitat Valenciana, sino también a nivel nacional”, con capacidad para impartir hasta 91 especialidades. Asimismo, ha resaltado la inserción laboral que se consigue tras estos programas: “Podemos formar, pero si después no consiguen trabajo no tiene sentido; lo importante es la elevada inserción laboral que se logra con estos talleres”.

En cuanto a los datos de empleo, la alcaldesa ha señalado que Castellón se sitúa por debajo del 10 % de desempleo, cifras que no se registraban desde 2008, y que la ciudad alcanza las 104.000 afiliaciones a la Seguridad Social, un dato que no se veía desde 2003. No obstante, ha matizado que “sin triunfalismos, porque mientras nos quede un solo parado nos sobran los motivos para seguir trabajando”, ha apostado por seguir avanzando mediante la colaboración institucional y público-privada.

Por su parte, la vicepresidenta Susana Camarero ha explicado que la visita a Castellón responde a la prioridad que el empleo tiene dentro de las políticas del Consell. “Hoy hemos venido a Castellón para hablar de empleo, porque el empleo es prioritario dentro de las políticas del Consell”, ha afirmado.

Camarero ha defendido los talleres de empleo como una política eficaz que une formación y trabajo. “Empleo con formación, formación con empleo, que van de la mano en estos talleres y que permiten dar oportunidades a todas las personas”, ha señalado, calificando estos programas como “una buena práctica y una política pública efectiva”.

La vicepresidenta ha detallado que, en lo que va de legislatura, más de 290 personas se han beneficiado de estas políticas en la ciudad de Castellón, con una inversión de 7,3 millones de euros. “Son 290 personas que han podido acudir a un taller, a una formación con empleo y que tienen esa oportunidad laboral en sus manos”, ha explicado. En el conjunto de la provincia, ha cifrado en más de 2.500 las personas beneficiadas, con una inversión de 65,4 millones de euros.

Camarero también ha hecho referencia a los datos de empleo en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que “la Comunitat Valenciana está liderando la reducción del paro, especialmente entre los jóvenes y las mujeres”. En este sentido, ha señalado que “uno de cada dos empleos que se crean en España se hace en la Comunitat Valenciana” y que “uno de cada tres autónomos nace en la Comunitat Valenciana”.

Durante la visita, la vicepresidenta ha explicado que en el centro de Tetuán XIV se imparten formaciones vinculadas a sectores como jardinería, obras, carpintería, azulejo o soldadura, dirigidas a perfiles más vulnerables o con mayores dificultades de acceso al empleo. Ha destacado la coordinación con el Ayuntamiento para adaptar la oferta formativa a las necesidades del territorio: “Esto no es posible si no nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo”.

Ambas responsables han coincidido en la necesidad de seguir impulsando este tipo de iniciativas. “Con un solo desempleado ya tenemos que seguir trabajando para ofrecer oportunidades”, ha concluido Camarero, en una idea compartida por la alcaldesa, con el objetivo de continuar reduciendo el desempleo en la ciudad, la provincia y el conjunto de la Comunitat Valenciana.