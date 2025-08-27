El centro de especialidades Jaume I de Castellón cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre por una reforma

El centro de especialidades Jaume I de Castellón cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre para someterse a una reforma integral del edificio. La consellería de Sanidad ya ha avisado a algunos servicios, pero todavía no lo ha hecho de forma oficial porque no tiene solución para todos.

Sin embargo hay muchas incógnitas sobre la reforma de la conocida como “casa Grande” ya que no ha salido ni la licitación de la obra, ni la planificación de traslado de servicios como radiología o las urgencias.

Mientras el PSPV-PSOE denuncia que el gobierno de Mazón sigue sin tener en propiedad todo el suelo necesario para construir el nuevo Hospital General de Castelló. Esto confirma que, como mínimo, hasta 2026 la Conselleria no dispondrá del solar completo para las nuevas instalaciones sanitarias.