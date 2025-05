Un centenar de trabajadores del sector cerámico han secundado la manifestación convocada por UGT y CCOO por la falta de avances en el convenio colectivo

Un centenar de trabajadores del sector cerámico han secundado la manifestación convocada por UGT y CCOO para este miércoles en Castellón para protestar contra la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, y han advertido de que, si no hay propuestas concretas, irán a la huelga en junio.

En sus intervenciones, los representantes de CCOO y UGT han señalado que, pese al crecimiento del sector en términos de empleo, exportaciones y beneficios, la patronal se ha mostrado reacia a aceptar cualquier incremento salarial para la plantilla, una postura que consideran “totalmente viciada”. “Tras años de sacrificios, donde los trabajadores del azulejo han tenido que asumir pérdidas de poder adquisitivo y situaciones como los ERTE, no podemos aceptar que ahora que el sector avanza con beneficios, no se reconozca el esfuerzo de la plantilla”, ha declarado Antonio Durán, portavoz de UGT en el sector azulejero.

Entre las principales reivindicaciones destaca un aumento salarial del 1 % por encima del IPC, con una cláusula de revisión, para garantizar que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea afectado por la inflación. Además, se exige el respeto a los derechos históricos del colectivo y la retirada de propuestas que suponen una amenaza para los mismos, como la eliminación de la antigüedad o el plus de peligrosidad. “La patronal está teniendo un comportamiento irresponsable que no podemos tolerar”, ha señalado Jordi Riera, portavoz de CCOO en Industria.

Los sindicatos han confirmado que, en caso de que no haya avances en las próximas mesas de negociación -aún sin fecha para la próxima-, la huelga será el "siguiente paso inevitable" y se convocaría a mediados de este mes, con el paro en el sector previsto para principios de junio.

Desde los sindicatos confían en que Ascer tome la iniciativa. "Lo ideal es negociar; si no, todos perdemos", ha insistido Durán.