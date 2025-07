CCOO denuncia el "deterioro" del servicio en Correos en Castellón por la "falta de contratación" durante el verano

CCOO ha denunciado el "deterioro" del servicio y las condiciones laborales en Correos por la "falta de contratación" durante el verano en Castellón.

Así, el sindicato ha señalado que, debido a la falta de cobertura de ausencias durante las vacaciones, el servicio postal se encuentra "al borde del colapso" en toda la provincia, en la que durante el presente mes de julio algunas unidades como Villarreal, Benicàssim, Oropesa, Benicarló, Vinaròs, entre otras, "sufren un recorte de más del 50 por ciento de la plantilla habitual".

El sindicato ha denunciado que la empresa mantiene una política de "contratación cero, para prácticamente no contratar a nadie y no sustituir las ausencias durante las vacaciones, pretendiendo que el personal restante asuma la totalidad de carga de trabajo". "Esta práctica empresarial tiene consecuencias graves tanto para la plantilla como para para la ciudadanía de las poblaciones afectadas", ha dicho.

La falta de personal -según CCOO- obliga a quienes permanecen en los centros de trabajo a asumir la totalidad de carga de trabajo, "que en reparto obligan a extender los recorridos", con el consiguiente aumento del tiempo de exposición al calor extremo que se vive en la provincia, "aumentando exponencialmente el riesgo de sufrir agotamiento, daños a la salud e, incluso, golpes de calor, que son potencialmente mortales".

CCOO ha recordado que, en general, pero muy especialmente en algunas provincias, las alertas por olas de calor extremo son cada vez más habituales, y que el propio Gobierno y el Ministerio de Trabajo "obligan a reducir los tiempos de exposición al calor para reducir el riesgo de daños a la salud, especialmente con las altas temperaturas que sufren en los turnos de tarde, pero esto poco o nada parece importar a los gestores de la empresa".

"PRECARIZACIÓN"

Paralelamente a esta "precarización" de las condiciones laborales, el sindicato ha criticado que la falta de plantilla en reparto y oficinas produce un "inevitable deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía, y que miles de cartas, notificaciones, paquetes y todo tipo de envíos quedan sin repartir, con el consecuente perjuicio y retrasos que ocasiona a las personas destinatarias de los envíos, que se acumulan por falta de personal".

CCOO ha denunciado esta situación y ha exigido soluciones a la dirección de la empresa, "que inevitablemente pasan por contratar para cubrir de manera adecuada las ausencias por vacaciones como se ha hecho en años anteriores", ha añadido. No obstante, ante la actitud demostrada por los gestores, "más preocupados por no gastar que por garantizar unas condiciones laborales dignas y la calidad del servicio a la ciudadanía", el sindicato no descarta evidenciar ante la opinión pública la mala gestión de la dirección, sin descartar la convocatoria de paros.