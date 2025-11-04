El castellonense Martínez Mus asume la vicepresidencia segunda y suma responsabilidades al frente de la reconstrucción

El conseller Vicente Martínez Mus ha sido nombrado nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras el cese de Francisco José Gan Pampols en este cargo. Mus asume estas competencias junto a las que ya desempeñaba hasta ahora como titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, tras la reunión del pleno del gobierno valenciano, presidida por el 'president' en funciones, Carlos Mazón, y celebrada en Alicante un día después del anuncio de su dimisión. Camarero ha agradecido la "brillante misión" de Gan Pampols hasta ahora.
La portavoz ha comparecido junto a Martínez Mus y al ya exvicepresidente segundo, quien anunció hace meses que iba a dejar ahora su cargo al considerar que ya había cumplido la tarea que le había sido encomendada de presentar el Pla Endavant de recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.
En su intervención, Camarero ha felicitado a Mus su nombramiento como vicepresidente segundo y ha trasladado a Pampols la "profunda gratitud y reconocimiento" por parte del Consell, "tras cumplir una brillante misión" que, según ella, ha afrontado "con entrega, rigor y sentido del deber".
"Desde el primer día vino a servir y no a figurar, y lo ha hecho con la misma humanidad y determinación que ha marcado toda su carrera al servicio de España", ha manifestado sobre el también militar retirado.
La portavoz del gobierno que dirige Mazón en funciones ha destacado que Pampols ha asumido la "tarea inmensa" de la reconstrucción "con cabeza y con corazón", además de alabar su "capacidad de organización" y su "empatía" tanto con las personas afectadas como con los alcaldes: "Ha escuchado y ha dado la cara en los momentos difíciles, y lo ha hecho con responsabilidad pública en un ejemplo de ética y de compromiso".
Además, ha reiterado que el Pla Endavanta es "la hoja de ruta para construir una Comunitat Valenciana más fuerte, más resiliente y más justa". "Gracias vicepresidente, gracias Curro, gracias amigo, porque lo eres de todos nosotros, gracias por venir cuando más se te necesitaba", ha dicho, y ha asegurado que "esta tierra siempre estará agradecida".