Un castellonense denuncia que un Policía Local ha matado a tiros a su perro

Un vídeo que denuncia el asesinato de un perro se está haciendo viral en España. El propietario del can defiende que su perro se escapó por la Marjalería del Grao de Castelló, a escasos metros de su domicilio, y que algún ciudadano que lo encontró dio aviso a la Policía.

A la llegada de los agentes al lugar, el denunciante afirma que "el Policía Local mató a su perro sin razón", "de tres tiros," y critica que no llamase a la perrera o intentasen contactar con él. Asegura además, que "el perro nunca había mordido a nadie y que el caso está ya en manos de los abogados de su familia". El animal era una mezcla entre Bóxer y Labrador y la familia denuncia que no había atacado al agente y no había razones para "arrebatarle la vida".

El vídeo de denuncia lo han compartido ya más de 2.000 personas y la familia del animal ha anunciado próximamente una manifestación.

Esta emisora se ha puesto en contacto con fuentes responsables del Cuerpo de Policía y aunque aseguran que la historia es real, afirman que todavía están investigando los hechos.