Castellón y Valencia mejoran la atención en emergencias en zonas limítrofes

Los Consorcios de Bomberos de Castellón y Valencia firman un protocolo de colaboración para mejorar la atención en emergencias en zonas limítrofes.

El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, David Vicente, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, han suscrito esta mañana el protocolo de colaboración con el fin de atender de forma conjunta y coordinada las emergencias que se produzcan en los municipios de las zonas limítrofes entre ambas provincias.

El acto, celebrado en los Servicios Centrales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, ha contado con la presencia del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez; y el director general de Coordinación de los SPEIS, Alberto Martín.

“Nuestro deber es garantizar que, ante cualquier emergencia, la respuesta sea rápida, coordinada y eficaz. Y, con este acuerdo, reforzamos nuestra capacidad de respuesta para proteger a quienes viven en las zonas limítrofes, sin importar dónde residen, porque para ambas instituciones, la seguridad de los ciudadanos es una prioridad”, ha destacado el diputado de Bomberos de la Diputación de Castellón.

En este sentido, David Vicente ha puesto en valor el trabajo y la colaboración entre ambas instituciones y ha subrayado que “las emergencias no entienden de fronteras, entienden de soluciones”. “Nuestro objetivo es seguir trabajando juntos para proteger nuestros territorios y ofrecer la mejor atención posible en momentos decisivos”, ha añadido.

El objetivo principal de este protocolo es la optimización de las actuaciones operativas de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) en áreas limítrofes al perímetro de sus respectivos territorios de actuación.

Un documento que determina las áreas limítrofes de intervención de cada SPEIS, así como tipos de servicios de actuación conjunta y fija también protocolo de notificación de los incidentes que requieren la movilización de efectivos. Igualmente, establece los protocolos de coordinación en actuaciones conjuntas .

“Con este acuerdo, ambas instituciones demostramos nuestro compromiso con la protección del medio natural y con la mejora de la eficiencia en la gestión de incendios forestales, accidentes, así como emergencias en general, avanzando en una respuesta coordinada que prioriza la seguridad de las personas y la conservación del entono”, ha indicado David Vicente.

La colaboración entre ambos SPEIS estará coordinada por el 112 de la Generalitat Valenciana y se activará automáticamente cuando se detecte una emergencia en cualquiera de las áreas establecidas. Las unidades movilizadas compartirán información en tiempo real y bajo protocolos de mando unificados.

Asimismo, el acuerdo incorpora también el desarrollo de acciones de formación conjunta y protocolos coordinados, así como reuniones de evaluación tras las intervenciones más importantes y la posibilidad de actuar fuera de las zonas limítrofes si la situación lo requiere.

“Este protocolo marca un paso significativo hacia una gestión más integrada y solidaria de los recursos públicos, reafirmando el compromiso de las administraciones autonómica y local con la seguridad, la prevención y la protección del entorno natural y urbano”, ha ensalzado el conseller Juan Carlos Valderrama.

Al respecto, el diputado responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha añadido que “este acuerdo es una muestra de que, trabajando juntos, podemos construir una tierra más segura y más preparada ante cualquier emergencia”.