Castellón traslada sus condolencias a las víctimas y afectados de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han cancelado su agenda de este lunes en señal de duelo por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ha dejado, al menos, 39 víctimas mortales.

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz/ Europa Press
La provincia de Castellón ha manifestado su dolor y solidaridad con las víctimas y sus familias tras el grave accidente ferroviario registrado en la noche del domingo 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz. El siniestro, que involucró a dos trenes de alta velocidad, deja un trágico balance de 39 fallecidos y numerosos heridos, conmocionando a todo el país.

El suceso se produjo alrededor de las 19:45 horas, cuando un convoy de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló y ocupó la vía contigua, colisionando frontalmente con un tren Renfe Alvia que circulaba en sentido contrario.

Desde Castellón, instituciones, representantes públicos y colectivos sociales han querido hacer llegar sus mensajes de pésame y apoyo, tanto a través de comunicados oficiales como mediante redes sociales. De este modo, la provincia se suma al duelo nacional.

