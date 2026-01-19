Castellón traslada sus condolencias a las víctimas y afectados de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba)

La provincia de Castellón ha manifestado su dolor y solidaridad con las víctimas y sus familias tras el grave accidente ferroviario registrado en la noche del domingo 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz. El siniestro, que involucró a dos trenes de alta velocidad, deja un trágico balance de 39 fallecidos y numerosos heridos, conmocionando a todo el país.

El suceso se produjo alrededor de las 19:45 horas, cuando un convoy de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló y ocupó la vía contigua, colisionando frontalmente con un tren Renfe Alvia que circulaba en sentido contrario.

Desde Castellón, instituciones, representantes públicos y colectivos sociales han querido hacer llegar sus mensajes de pésame y apoyo, tanto a través de comunicados oficiales como mediante redes sociales. De este modo, la provincia se suma al duelo nacional.