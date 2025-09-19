Castellón transforma Ferrandis Salvador en un paseo más accesible, verde y orientado al turismo todo el año

El Ayuntamiento de Castellón ha recepcionado este jueves la reforma de la avenida Ferrandis Salvador, una actuación que afecta a buena parte del frente litoral de la ciudad y que ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros. La alcaldesa, Begoña Carrasco, y el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, han presentado los detalles de esta obra que busca potenciar el turismo durante todo el año y mejorar la calidad urbana del entorno de las playas del Gurugú y el Pinar.

Carrasco ha calificado la intervención como “una obra ya icónica para los castellonenses” y ha destacado su impacto en la imagen turística de la ciudad. “Es nuestro mejor escaparate”, ha dicho, al tiempo que ha agradecido la implicación de los técnicos municipales y de la empresa constructora Becsa, a la que ha reconocido el “esfuerzo extra” por haber completado la primera fase en nueve meses, permitiendo la apertura del paseo para la noche de San Juan, antes del plazo previsto.

Más espacio para peatones y ciclistas

La reforma, según ha explicado Toledo, se ha centrado en la ampliación del paseo marítimo mediante la eliminación del carril de aparcamiento y del vial auxiliar, generando así 12.000 metros cuadrados de recorrido peatonal. “El carril bici también se ha ampliado hasta los 10.600 m², con un ancho de 4,5 metros en dos direcciones, que lo convierte en uno de los más amplios de la provincia”, ha señalado.

Además, se han creado 4.500 metros cuadrados de zonas verdes y se ha utilizado cerámica local —la conocida como “piel de Castellón”— en 5.000 m² del nuevo paseo. “Las medias lunas decorativas incluyen motivos inspirados en los Columbretes y las olas del mar”, ha añadido el edil.

El paseo incluye también seis nuevos aseos fijos revestidos en cerámica, 31 bancos con respaldo, siete nuevas fuentes de agua potable, siete tótems interactivos y más de tres kilómetros de fibra óptica. La red de abastecimiento de agua también ha sido renovada, lo que permitirá aumentar la presión en duchas y servicios.

Impulso al turismo y desestacionalización

Carrasco ha subrayado que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de “desestacionalización turística” y ha destacado que este verano las reservas hoteleras han aumentado en cuatro puntos respecto al año anterior. “Nos visitaron 500.000 personas en 2023, 100.000 de ellas extranjeras, y creemos que este año superaremos esa cifra”, ha dicho.

La alcaldesa también ha anunciado una segunda fase de la reforma, prevista para la primavera de 2026, que incluirá nuevo mobiliario urbano, duchas con diseño temático, casetas de socorristas renovadas y zonas de sombra. Entre las novedades previstas se encuentran duchas con forma de tablas de surf y cañas de bambú, así como casetas de salvamento con una nueva imagen icónica.

Nuevas zonas de aparcamiento y conexión del TRAM

En cuanto al aparcamiento, Carrasco ha explicado que, aunque se ha eliminado el vial anterior, se han habilitado alrededor de 500 plazas en dos zonas próximas, una de ellas destinada a autocaravanas fuera de temporada alta. “Con la colaboración del Aeroclub y aprovechando suelo municipal, hemos podido compensar la pérdida de plazas en superficie”, ha dicho.

También, la alcaldesa ha anunciado que el TRAM llegará hasta la playa del Gurugú, cumpliendo otro de los compromisos del gobierno local. “A partir de 2026, una persona podrá subirse en la Universidad y bajarse directamente en la playa”, ha asegurado.

Por último, Carrasco ha destacado que la reforma de Ferrandis Salvador se suma a los eventos culturales y deportivos impulsados por el consistorio para dinamizar el Grau y las playas, como el Festival del Viento, el SOM Festival o el ciclo “Grau a la Fresca”, con el objetivo de consolidar Castellón como destino turístico durante todo el año.