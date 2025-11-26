Castellón tendrá una Navidad con más de 250 actos y un encendido “a la altura de las grandes capitales”

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado la programación navideña destacando que la ciudad contará con más de 250 actos, un encendido de luces con más de 1,7 millones de lámparas LED y actividades tradicionales e inclusivas para todos los públicos.

Una Navidad inclusiva y tradicional

Carrasco ha señalado que “Castellón tendrá una Navidad con más de 250 actos, un encendido a la altura de grandes capitales y novedades junto con actos tradicionales”. La primera edil ha destacado que la programación “apuesta por lo tradicional, incorpora novedades, es inclusiva y mantendrá viva la ciudad durante todos los días de fiesta, siendo un revulsivo para nuestra economía local”.

Apuesta por la iluminación

Una de las principales novedades será la instalación de 1.721.606 lámparas LED en 94 emplazamientos, incluyendo calles y plazas. Carrasco ha explicado que “esta gran apuesta por la iluminación busca impulsar la economía local y favorecer que la gente salga a la calle, beneficiando al comercio y la hostelería”.

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha detallado que el contrato de iluminación incluye 340 arcos luminosos, 147 motivos decorativos en farolas, 16 figuras en suelo, los 4 ángeles de 11 metros de la Plaza Mayor y la bola de Navidad gigante en la Avenida Lidón, con espectáculos diarios de luz y música a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Primeras iniciativas este fin de semana

Las celebraciones arrancarán el viernes 28 de noviembre en el Grao con la inauguración del Mercadillo Navideño, con 15 comercios participantes, actuaciones musicales y zona gastronómica con churros, turrones y castañas.

El sábado 29 de noviembre se celebrará la Tercera edición del Concurso Internacional de Paella amb Pilotes de Nadal.

Encendido en Plaza Mayor y barrios

El 5 de diciembre a las 19:00 horas tendrá lugar el encendido oficial en la Plaza Mayor, con videomaping, remate pirotécnico y música. La concejala de Cultura, María España, ha avanzado que habrá actuaciones de artistas locales y ha invitado a los castellonenses a vivirlo en primera persona.

La concejal de Fiestas, Noelia Selma, ha recordado que la programación incluye actos accesibles, como un tramo sin estímulos visuales ni sonoros en la Cabalgata de Reyes, y espacios PMR para personas con movilidad reducida.

Actividades culturales y musicales

La fachada del Menador se convertirá en un calendario de Adviento, dedicado a la Banda Municipal de Castellón. También habrá conciertos de Navidad, les Nadales en Plaza Mayor, conciertos de Reyes y cuenta cuentos. Otros espacios culturales incluidos son el MUC, el Planetario y tres ciclos navideños: Nadal al Raval, Nadal de Circ y Nadal de Corals.

El concierto del artista Miguel Poveda, el 4 de enero a las 20:00horas en el Palau de la Festa, será uno de los momentos estrella de la programación.

Dinamización turística y mercadillos

Además del concurso de paellas, se instalará el Mercado Navideño artesanal en la Plaza Huerto Sogueros, con la casita de Papá Noel. También se habilitará un tren turístico con recorridos del 5 de diciembre al 4 de enero.

Más actividades en barrios

El concejal de Barrios, Paco Cabañero, ha resaltado que este año se duplican las actividades en los barrios, pasando de 50 a 80. Destacan belenes monumentales, belenes vivientes, la Fireta de Santa Llúcia y el Concurso de Belenes ‘Ciudad de Castelló’, que celebra su 25 aniversario.

Durante el encendido del 5 de diciembre, habrá cuatro actuaciones musicales en distintos barrios: Grupo Venta Nova (Oeste), Urbanización Tossal Gros (Norte), Grupo Roquetes (Sur) y Plaza Doctor Marañón (Este).