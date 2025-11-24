Castellón tendrá 13 días extra de pesca para la campaña navideña

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha habilitado un total de 7.339 días adicionales de pesca para este año 2025 a la flota de arrastre del Mediterráneo, lo que supone una media de 13 días más por embarcación. La medida está destinada a completar la disponibilidad de los buques sujetos a limitación de esfuerzo pesquero.

En el caso de Castellón, 61 barcos se verán directamente beneficiados de esta ampliación, dentro de los 557 buques que faenan en todo el Mediterráneo. La medida permitirá a las embarcaciones locales planificar mejor sus mareas y mantener la actividad pesquera hasta el final del año, incluyendo la campaña navideña, período clave para la venta de pescado y la economía de los puertos pesqueros.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la asignación de días adicionales ofrece certidumbre y capacidad de planificación a armadores y tripulaciones. “Esta ampliación es fruto de un intenso trabajo técnico y de un seguimiento riguroso de la actividad pesquera, así como de una interlocución constante con el sector”, indicó.

La medida se enmarca en las negociaciones de España con la Comisión Europea, tras la reducción inicial del esfuerzo pesquero a 27 días de pesca para 2025. Gracias a la gestión de mallas, vedas y artes de pesca, se han recuperado unos 130 días de pesca de media por buque, a los que se suman ahora los 13 días adicionales.

Con ello, la flota del Mediterráneo, incluyendo los 61 barcos de Castellón, recupera los niveles de pesca alcanzados en 2024 mediante medidas de selectividad, contribuyendo a la continuidad de la actividad pesquera en un contexto de recuperación de especies.