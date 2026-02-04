Castellón sigue esperando mejoras ferroviarias: solo el 38 % de las obras del Plan de Cercanías se ha ejecutado

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha denunciado que, al cierre de 2025, “más de la mitad de las actuaciones del Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana no se han ejecutado, ya que las obras finalizadas por el Gobierno central alcanzan el 38 % de las previstas”.

Martínez Mus realizó estas declaraciones tras un encuentro con la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, en el que coincidió con su director-gerente, Manuel Miñes, en reclamar no solo la ejecución de las obras pendientes, sino también la elaboración de un nuevo plan que sirva de hoja de ruta para los próximos años.

El conseller recordó que el plan fue presentado por el Ejecutivo central en 2017 con una inversión de 1.436 millones de euros para modernizar, ampliar y mejorar la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ha señalado que “la falta de su ejecución por parte del Gobierno ha provocado un incumplimiento significativo de los objetivos y plazos previstos”.

En Castellón, persisten importantes carencias en infraestructuras clave, como la duplicación y electrificación de la C-6 entre Castellón de la Plana y Vinaròs. A estas inversiones pendientes por parte de Adif se suma la ausencia de nuevo material rodante, pese a que estaba prevista la incorporación de más de medio centenar de trenes, mientras que algunos vehículos actuales ya son obsoletos.

Martínez Mus ha advertido que “este incumplimiento ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio, con problemas recurrentes de puntualidad, fiabilidad, averías y material obsoleto, lo que ha provocado una pérdida de confianza de los usuarios”.

El vicepresidente ha denunciado especialmente el colapso de la línea C3, lo que ha hecho necesario “plantear al Gobierno central medidas de choque”, como reforzar el transporte metropolitano con nuevas líneas complementarias y recuperar las infraestructuras dañadas por las riadas de 2024.

La Generalitat ha reclamado “reiteradamente al Gobierno de España” la ejecución efectiva del Plan de Cercanías y la finalización de las obras de reconstrucción pendientes tras las inundaciones.