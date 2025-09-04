Castellón sigue atrayendo turismo: septiembre arranca con buenas reservas tras un agosto muy positivo

El turismo sigue fuerte en Castellón. La provincia arranca septiembre con buenas previsiones de ocupación, tanto en la costa como en el interior, y deja atrás un agosto especialmente positivo, sobre todo para los apartamentos turísticos.

Según los últimos datos de Turisme Comunitat Valenciana, los hoteles del litoral de Castellón ya tienen reservadas el 66,74% de sus plazas para este mes de septiembre, un pequeño aumento respecto al año pasado. También crecen las reservas en apartamentos turísticos, que alcanzan el 67,14%, colocándose entre las cifras más altas de toda la Comunitat.

El interior de Castellón también mejora sus números: los hoteles tienen ahora mismo una ocupación prevista del 61,69%, lo que supone casi 4 puntos más que en septiembre de 2024.

Agosto, un mes para enmarcar

En lo que se refiere a agosto, la cosa no pudo ir mejor para los apartamentos turísticos del litoral, que lograron una ocupación del 93,37%, nada menos que 17,2 puntos más que el año pasado. Fue uno de los mejores datos de toda la Comunitat.

Por su parte, los hoteles de la costa se quedaron cerca del 88% de ocupación, manteniendo el tipo respecto al verano anterior, mientras que en el interior, los hoteles rondaron el 79% de ocupación durante el mes.

Estos datos confirman que Castellón sigue ganando peso como destino turístico, y no solo en verano. Las cifras de septiembre muestran que la provincia mantiene el interés de los visitantes incluso fuera del pico vacacional, lo que beneficia a todo el sector.

Con estos resultados sobre la mesa, el turismo en Castellón sigue en buena forma y con margen de crecimiento para lo que queda de año.