Castellón selecciona a las siete pirotecnias que competirán en el XXX Concurso de Mascletaes de la Magdalena 2026

La ciudad de Castellón ya ha elegido a las siete empresas de pirotecnia que participarán en el XXX Concurso de Espectáculos Pirotécnicos–Mascletaes durante las Fiestas de la Magdalena 2026. El sorteo se ha celebrado en la sala de prensa del Ayuntamiento con la presencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y del secretario municipal.

En total se habían presentado nueve empresas, por lo que ha sido necesario realizar un proceso de selección para escoger a las siete participantes. Selma ha destacado que “un año más queda patente que el Concurso de Mascletaes es un verdadero reclamo y uno de los mejores escaparates autonómicos y nacionales para que las empresas pirotécnicas puedan medirse y ofrecer espectáculos de primer nivel”.

La concejala ha señalado que las nueve firmas aspirantes proceden de distintos puntos de la Comunitat Valenciana y ha subrayado que por tercer año consecutivo se ha superado el número de inscripciones respecto a los días disponibles de exhibiciones, un hecho que “demuestra la relevancia que las Fiestas Internacionales de la Magdalena otorgan a los espectáculos de pirotecnia”.

Empresas seleccionadas

Las siete pirotecnias elegidas son:

Pirotecnia Pibierzo S.L.

Pirotecnia Hermanos Sirvent

Pirotecnia Alto Palancia

Fuegos Artificiales Mediterráneo

Pirotecnia Turís

Pirotecnia Tamarit

Global Foc S.L.

Como reservas quedan Pirotecnia Peñarroja (primera suplente) y Pirotecnia Hermanos Ferrández (segunda suplente).

Próximos pasos y calendario

Tras la revisión técnica y documental de las empresas seleccionadas, serán las Reinas de las Fiestas quienes realizarán un segundo sorteo para asignar a cada pirotecnia el día correspondiente de disparo.

Selma ha aprovechado para agradecer el trabajo del presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, y del resto de miembros, por su “dedicación altruista en favor de las fiestas y por mantener vivos los signos de identidad de Castellón”.

Los espectáculos pirotécnicos se dispararán del lunes 9 al domingo 15 de marzo a las 14:00 horas en el recinto del Primer Molí. La primera mascletà de 2026 correrá a cargo de Pirotecnia Mediterráneo, ganadora del concurso de la Magdalena 2025.