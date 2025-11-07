Castellón renueva la maquinaria de limpieza viaria con una inversión de 26 millones de euros

El gobierno municipal, en su apuesta por reforzar y mejorar la limpieza de Castellón, tiene prevista la incorporación de más de 150 nuevas máquinas de limpieza viaria, que irán sustituyendo de manera progresiva a las actuales. Además, se prevé aumentar la frecuencia de las recogidas, incrementar el personal y mejorar la eficiencia del servicio de limpieza viaria. Y todo “para ofrecer el servicio que los vecinos de Castellón nos han venido solicitando y se merecen”, ha declarado la alcaldesa, Begoña Carrasco.

Así lo ha indicado la primera edil en la visita que ha realizado, junto al concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, Sergio Toledo, José María Villar, el jefe de Servicio de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza, Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Tetma) y el coordinador de Infraestructuras de la ciudad Cristóbal Badenes, para ver a pie de calle la nueva maquinaria, una parte de la cual ya está en funcionamiento y otra en periodo de pruebas, para seguir prestando el servicio, que desempeña esta empresa desde la puesta en marcha del contrato hace un mes.

“Tal y como nos comprometimos con los castellonenses, apostamos por una ciudad más limpia y para ello hemos renovado la maquinaria de limpieza viaria, actualizándola a una de última generación. Se trata de una maquinaria que, gracias a que es eléctrica, es más sostenible, ya que genera menos emisiones y por lo tanto menos contaminación y genera menos molestias sonoras a los vecinos”, ha destacado la alcaldesa.

La primera edil ha recordado que “esta actuación se enmarca dentro de la puesta en marcha del contrato más cuantioso que el Ayuntamiento de le la ciudad ha tenido en materia de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y gestión y explotación del ecoparque de Castellón”. Se trata de un contrato que cuenta con una inversión total de 389 millones de euros y una duración de 15 años. Anualmente supone una inversión de 26 millones de euros, 4 millones de € más que lo que se destinaba anteriormente.

En este sentido, la primera edil también ha señalado que “el cambio de maquinaria era uno de los requisitos ‘sine qua non’ ya que el contrato anterior que estaba vigente ya tenía más de quince años, de modo que la maquinaria considerábamos que estaba obsoleta y necesitaba renovarse”.

“Con estas acciones los castellonenses van a ver mejorada de forma sustancial la limpieza de nuestras calles, tal y como nos pidieron. Contaremos con mejor maquinaria, más manos, más baldeos y más frecuencias”, afirma Carrasco.

Incorporación de 150 vehículos nuevos, más eficientes y sostenibles

Concretamente, en lo que concierne a la nueva maquinaria, tal y como ha detallado José María Villar, el jefe de Servicio de la empresa Tetma, “se trata por una parte de vehículos pesados de GNC, que son más eficientes y sostenibles dado que utilizan gas natural comprimido y realiza menos contaminación sonora”.

También señala que “se incorporan vehículos ligeros, que en mayor medida estarán destinados a la limpieza diaria, cien por cien eléctricos, por lo que también disminuyen las emisiones de CO₂”.

En la visita, la alcaldesa junto al edil y el coordinador de área han comprobado el funcionamiento de las nuevas máquinas barredoras, fregadoras así como baldeadoras eléctricas.

Son más de ciento cincuenta máquinas que, de manera progresiva, se incorporarán al servicio. Asimismo, también se procederá a la renovación de maquinaria, camiones de recogida, recolectores, así como la contenerización.