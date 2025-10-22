Castellón registra la tasa más alta de sentencias condenatorias por violencia de género

Los juzgados de la Comunidad Valenciana registraron 6.982 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de 2025, un 3,6 % menos que en el mismo periodo del año anterior. De estas, 772 corresponden a la provincia de Castellón.

En este trimestre, 6.497 mujeres valencianas fueron víctimas de violencia de género, de las cuales 674 residen en Castellón. De ellas, 134 renunciaron a declarar contra sus agresores, un 15,9 % del total de víctimas en la provincia.

Asimismo, los juzgados de Castellón recibieron 176 solicitudes de órdenes de protección, con una tasa de sentencias condenatorias del 96,9 %, la más alta de la Comunitat Valenciana y superior a la media regional del 84,7 %.

Por provincias, Valencia concentró 3.479 denuncias y 3.218 víctimas; Alicante, 2.731 denuncias y 2.605 víctimas; y Castellón, 772 denuncias y 674 víctimas.

El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial también destaca que en la Comunidad Valenciana las sentencias condenatorias alcanzaron un 84,74 % del total, con el mayor porcentaje registrado en los juzgados especializados.

Estos datos reflejan tanto la persistencia de la violencia de género en la región como la importancia del trabajo judicial y social para combatirla.