Castellón registra una subida del 5,7 % en el precio de la vivienda de segunda mano en el tercer trimestre

El precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Castellón ha aumentado un 5,7 % en el tercer trimestre de 2025, según datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. El precio medio se sitúa en 1.690 euros por metro cuadrado, consolidando una tendencia al alza en el mercado residencial de la zona.

En la capital, Castelló de la Plana, el incremento trimestral ha sido del 3 %, con un precio medio de 1.852 euros/m².

Desde el sector inmobiliario se apunta a un desequilibrio entre oferta y demanda como uno de los principales factores que explican estas subidas.

Subidas generalizadas en la Comunitat Valenciana

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 3,4 % en el tercer trimestre y un 23,1 % interanual, el mayor aumento registrado en 21 años. Valencia sube un 4,9 % trimestral y Alicante un 1,9 %, con precios medios de 2.228 euros/m² y 2.796 euros/m², respectivamente.