MERCADO INMOBILIARIO

Castellón registra una subida del 5,7 % en el precio de la vivienda de segunda mano en el tercer trimestre

Castelló de la Plana registra un incremento del 3 % en el tercer trimestre, según Fotocasa, con un precio medio de 1.852 euros por metro cuadrado

Onda Cero Castellón

Castellón |

La compraventa de viviendas en Extremadura continúa subiendo en marzo, un 62,7%, y suma 9 meses de ascensos interanuales
La compraventa de viviendas en Extremadura continúa subiendo en marzo, un 62,7%, y suma 9 meses de ascensos interanuales | ONDA CERO

El precio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Castellón ha aumentado un 5,7 % en el tercer trimestre de 2025, según datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. El precio medio se sitúa en 1.690 euros por metro cuadrado, consolidando una tendencia al alza en el mercado residencial de la zona.

En la capital, Castelló de la Plana, el incremento trimestral ha sido del 3 %, con un precio medio de 1.852 euros/m².

Desde el sector inmobiliario se apunta a un desequilibrio entre oferta y demanda como uno de los principales factores que explican estas subidas.

Subidas generalizadas en la Comunitat Valenciana

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 3,4 % en el tercer trimestre y un 23,1 % interanual, el mayor aumento registrado en 21 años. Valencia sube un 4,9 % trimestral y Alicante un 1,9 %, con precios medios de 2.228 euros/m² y 2.796 euros/m², respectivamente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer