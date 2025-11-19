Castellón registra un fuerte repunte turístico en la primera mitad de noviembre, según Hosbec

La provincia de Castellón ha cerrado la primera mitad de noviembre con un balance claramente positivo, según datos de la patronal hotelera Hosbec, que apuntan a una ocupación media del 67,4 %, muy por encima del 52,8 % registrado en el mismo periodo de 2024.

Parte del incremento responde al efecto comparativo con el ejercicio anterior, cuando la proximidad de la DANA ralentizó el ritmo de reservas pese a no afectar directamente al destino. Pese a ello, Hosbec destaca que el comportamiento turístico de 2025 mantiene una evolución firme y sostenida en la transición entre otoño e invierno.

El mercado nacional continúa siendo el principal motor del sector, al concentrar el 82,2 % de los viajeros, frente al 75,7 % del año pasado. En el ámbito internacional, Reino Unido (2,6 %), Francia (2,3 %), Italia (1,8 %) y Alemania (1,3 %) suman las principales cuotas, mientras que Corea del Sur y Rumanía aportan un 1,1 % cada uno. En 2024, la demanda extranjera fue más diversificada, con mayor peso de Francia (4,5 %), Países Bajos (2,2 %) y China (1,6 %).

La mejora interanual se extiende también a las categorías hoteleras: los establecimientos de tres estrellas lideran con un 74,5 % de ocupación y los de cuatro estrellas alcanzan el 66,9 %. Según Hosbec, el avance confirma una demanda más robusta en estancias cortas y escapadas de temporada.

Para la segunda quincena de noviembre, las reservas confirmadas se sitúan en el 62,5 %, una cifra acorde con la estacionalidad pero que anticipa un cierre de mes claramente superior al del año pasado.

Castellón encara así el final del otoño con una dinámica sólida y un mercado nacional especialmente activo, en un escenario que consolida la recuperación del ritmo turístico habitual tras las distorsiones meteorológicas de 2024.