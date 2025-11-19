TURISMO

Castellón registra un fuerte repunte turístico en la primera mitad de noviembre, según Hosbec

La ocupación hotelera sube hasta el 67,4 % y consolida la recuperación del destino, según datos de la patronal

Onda Cero Castellón

Castellón |

La provincia de Castellón ha cerrado la primera mitad de noviembre con un balance claramente positivo, según datos de la patronal hotelera Hosbec, que apuntan a una ocupación media del 67,4 %, muy por encima del 52,8 % registrado en el mismo periodo de 2024.

Parte del incremento responde al efecto comparativo con el ejercicio anterior, cuando la proximidad de la DANA ralentizó el ritmo de reservas pese a no afectar directamente al destino. Pese a ello, Hosbec destaca que el comportamiento turístico de 2025 mantiene una evolución firme y sostenida en la transición entre otoño e invierno.

El mercado nacional continúa siendo el principal motor del sector, al concentrar el 82,2 % de los viajeros, frente al 75,7 % del año pasado. En el ámbito internacional, Reino Unido (2,6 %), Francia (2,3 %), Italia (1,8 %) y Alemania (1,3 %) suman las principales cuotas, mientras que Corea del Sur y Rumanía aportan un 1,1 % cada uno. En 2024, la demanda extranjera fue más diversificada, con mayor peso de Francia (4,5 %), Países Bajos (2,2 %) y China (1,6 %).

La mejora interanual se extiende también a las categorías hoteleras: los establecimientos de tres estrellas lideran con un 74,5 % de ocupación y los de cuatro estrellas alcanzan el 66,9 %. Según Hosbec, el avance confirma una demanda más robusta en estancias cortas y escapadas de temporada.

Para la segunda quincena de noviembre, las reservas confirmadas se sitúan en el 62,5 %, una cifra acorde con la estacionalidad pero que anticipa un cierre de mes claramente superior al del año pasado.

Castellón encara así el final del otoño con una dinámica sólida y un mercado nacional especialmente activo, en un escenario que consolida la recuperación del ritmo turístico habitual tras las distorsiones meteorológicas de 2024.

