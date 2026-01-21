Castellón refuerza en Fitur su apuesta por un turismo de calidad los 365 días del año

La Diputación de Castellón reforzará en Fitur su apuesta por consolidar la provincia como un destino turístico de calidad durante los 365 días del año. La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, y el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, asisten a la Feria Internacional de Turismo de Madrid para promocionar el potencial del territorio castellonense y su oferta diversificada.

“La gran atractivo que poseen los 120 kilómetros de costa y el elemento diferencial de los municipios de interior, junto con el cicloturismo, el turismo de festivales y la gastronomía, logran que el conjunto de la provincia sea un referente turístico a nivel provincial, local, nacional e internacional”, ha señalado Barrachina.

A partir del miércoles 21 de enero, Castellón contará con un espacio en Fitur desde el que se dará a conocer su capacidad para segmentar y diversificar la oferta turística, con el objetivo de impulsar la desestacionalización y atraer visitantes durante todo el año. Profesionales del sector y público general podrán conocer las múltiples vertientes turísticas de la provincia.

La presidenta de la Diputación ha subrayado el peso del turismo en la economía provincial, un sector que representa el 14% del PIB de Castellón y genera alrededor de 25.000 puestos de trabajo, lo que supone el 10% del empleo en la provincia.

Desde el Patronato Provincial de Turismo se trabaja para mantener la tendencia positiva de visitantes y pernoctaciones, con acciones orientadas a incrementar el número de turistas durante todo el año, reforzar la internacionalización y fomentar la colaboración público-privada.

En Fitur se promocionarán los principales productos turísticos de la provincia, entre los que destacan el cicloturismo, la gastronomía bajo la marca Castelló Ruta de Sabor, los festivales de música agrupados en Castellón Tierra de Festivales y el turismo de sol y playa. En el ámbito del cicloturismo, Barrachina ha destacado el compromiso con el Club de Producto Castellón Cycling para ofrecer un destino adaptado a las necesidades de los ciclistas, con servicios de calidad y respeto por el medio ambiente.

La gastronomía contará con un espacio propio a través de Castelló Ruta de Sabor, una marca consolidada que agrupa a más de 500 empresas y entidades certificadas. Según Andrés Martínez, se trata de “un club de producto que identifica y diferencia a las empresas y entidades que hacen de la gastronomía de Castellón una experiencia única”.

La estrategia turística incluirá también Castellón Tierra de Festivales y el programa Castellón Sénior, dirigido a mayores de 55 años. Este último alcanzará un récord histórico en la temporada 2025/2026, con 12.398 plazas y un presupuesto de 1,5 millones de euros, lo que permitirá generar cerca de 40.000 pernoctaciones en temporada baja.

Con todo ello, la Diputación volverá a utilizar Fitur como escaparate para reforzar la imagen de Castellón como destino de turismo de excelencia.