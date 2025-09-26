Castellón refuerza su dispositivo antiinundaciones con más de 7,4 millones de euros y nueva tecnología

Este viernes se ha presentado el dispositivo antiinundaciones del Ayuntamiento de Castellón, que ha contado con la participación de la alcaldesa Begoña Carrasco, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, y el concejal de Emergencias, Antonio Ortolá. La ciudad ha intensificado las medidas para hacer frente a las lluvias torrenciales y gotas frías que suelen afectar la zona tras el verano.

Inversión y mejoras en infraestructuras

La alcaldesa Begoña Carrasco ha explicado que el Ayuntamiento ha invertido más de 7,4 millones de euros en prevención antiinundaciones. “Hemos destinado 6,6 millones de euros a nuevas infraestructuras, mantenimiento y limpieza, y cerca de 900.000 euros del PERTE del Agua para mejorar el alcantarillado,” ha detallado Carrasco. Ha destacado que muchas obras realizadas el año pasado ya están dando resultados positivos, como la canalización del barranco del Sol y la mejora en los barrios de San Agustín y San Marcos.

Por su parte, Sergio Toledo ha desglosado algunas inversiones: “Hemos ejecutado 1,27 millones en la red de saneamiento de Las Galeras y 166.000 euros en la sustitución del grupo electrógeno de la Ronda Norte, una zona que históricamente sufría inundaciones.” Además, ha señalado que se han activado protocolos para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones ante episodios de lluvia, con un total de más de 11.700 actuaciones preventivas realizadas.

Tecnología y coordinación para la prevención

La alcaldesa ha subrayado la importancia de la digitalización para una gestión más eficiente: “Gracias a la financiación del PERTE del Agua, hemos invertido casi 900.000 euros en sistemas de telemando y digitalización que permiten una mejor gestión del ciclo del agua.”

El concejal Sergio Toledo ha añadido que “hemos integrado los bombeos secundarios en el sistema de telemando y desarrollado un cuadro de mando GIS municipal para monitorizar el estado del alcantarillado durante episodios de lluvia.” También ha resaltado la aplicación móvil “Castelló SMC,” que permite a los vecinos comunicar incidencias en tiempo real.

Protección y respuesta inmediata en emergencias

Antonio Ortolá ha explicado cómo se ha reforzado el equipo de emergencias: “Hemos activado un turno de guardia con 14 bomberos y duplicado las posibilidades de atención. Si es necesario, llamamos a más personal para actuar.” Ha señalado que la prioridad es “la seguridad de las personas y, a partir de ahí, la evacuación de aguas en zonas afectadas.”

Además, ha asegurado que el dispositivo está preparado para intervenir rápidamente y minimizar el impacto de las lluvias, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Castellón ha reforzado significativamente su capacidad para afrontar los episodios de lluvias intensas, combinando inversión, tecnología y coordinación entre áreas para proteger mejor a la población.