Castellón refuerza su apuesta por el turismo de congresos con nueva oficina y web especializada

La presidenta del Patronato de Turismo y concejal del área, Arantxa Miralles, junto a la vicepresidenta, Ester Giner, han presentado la nueva Oficina Castellón Convention Bureau, un punto de información especializado en turismo de congresos y eventos que estará ubicado en la estación de ADIF de Castellón. Al mismo tiempo, se ha dado a conocer la nueva web castellonconventionbureau.org

, diseñada para consolidar la ciudad como destino de referencia en este segmento turístico.

En el acto han participado también representantes de la Asamblea de Turismo, como el Gabinete de Informes Turísticos de la Universitat Jaume I, las asociaciones HOSBEC y ASHOTUR, y CIVIS Hoteles, poniendo de manifiesto la colaboración entre el ámbito académico, empresarial y asociativo en la promoción del sector.

“Un paso importante para consolidar Castellón como destino de congresos”

Según Miralles, “hoy damos un paso importante en nuestro objetivo de seguir consolidando a Castellón como destino de turismo de congresos. Fruto del Plan Estratégico de Turismo, hemos identificado la necesidad de reforzar nuestra presencia en este sector, creando un espacio específico con personal especializado que pueda atender de manera profesional a todas las empresas, instituciones y entidades interesadas en organizar congresos en nuestra ciudad”.

La concejal ha destacado la colaboración público-privada como motor de la iniciativa: “Fruto de la cooperación surge toda esta estrategia, que combina recursos públicos y privados para impulsar la ciudad. La presentamos además antes de Fitur para proyectarla a nivel nacional e internacional”.

Turismo MICE: impacto económico y desestacionalización

Miralles ha subrayado la importancia del turismo de congresos o MICE como oportunidad estratégica: “Son visitantes que suelen alojarse en nuestros hoteles, conocer la gastronomía local y disfrutar de la ciudad. Además, contribuyen a desestacionalizar la oferta turística y generan un impacto económico estable y de calidad, proyectando Castellón como un destino competitivo todo el año”.

Actualmente, Castellón ha acogido más de 30 congresos y encuentros profesionales con más de 5.000 participantes en 2025. Para 2026 ya se prevén cerca de 15 congresos que atraerán a más de 2.500 visitantes, y el calendario sigue abierto para cerrar nuevos eventos.

Oficina y web especializadas

La nueva oficina, diferenciada con un diseño propio, contará con personal especializado en atender las necesidades de empresas y visitantes de congresos, cubriendo todos los servicios relacionados con eventos profesionales.

Por su parte, la web castellonconventionbureau.org

ofrece información completa sobre infraestructuras, alojamientos, gastronomía, transporte y tipos de congresos. Incluye un tour virtual en 3D, actualmente disponible para el Palacio de Congresos y el Palau de la Festa, con planes de incorporar más espacios próximamente.

“La web es intuitiva, profesional y con datos de contacto directos con nuestro personal especializado. Incluye vídeo promocional y todos los recursos necesarios para organizar un evento en Castellón, lo que nos permite atraer y gestionar congresos de manera más eficaz”, ha añadido Miralles.

Castellón en la Red de Convention Bureau

Castellón forma parte de la Red de Convention Bureau, que agrupa municipios de toda España bajo una misma marca para potenciar destinos de turismo de congresos. Miralles ha explicado que esta pertenencia permite “proyectar Castellón y su infraestructura en ferias nacionales e internacionales, generar contactos y atraer nuevos eventos”, y que de cara a Fitur “vamos a vender Castellón como destino de congresos, con un retorno directo para el tejido económico local”.