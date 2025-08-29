Castellón refuerza su apoyo al comercio local con un segundo paquete de ayudas por 156.500 euros

El gobierno municipal continúa avanzando en el apoyo al comercio local durante el desarrollo de las obras de la Zona de Bajas Emisiones 2. La próxima semana se llevará a la Junta de Gobierno Local el segundo paquete de ayudas económicas dirigidas a establecimientos afectados, que beneficiará a un total de 69 negocios y supondrá una aportación directa de 156.500 euros.

Del total de solicitudes incluidas en esta segunda tanda, 35 comercios están ubicados en calles directamente afectadas por las obras y optan a una ayuda de 3.000 euros cada uno, lo que representa 105.000 euros. Por su parte, 34 establecimientos se encuentran en calles adyacentes a la zona de actuación y optan a 1.500 euros cada uno, con un importe global de 51.000 euros.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “este segundo paquete de ayudas demuestra nuestro compromiso de acompañar a los pequeños negocios durante el proceso de transformación urbana que atraviesa Castellón. Somos conscientes del esfuerzo que están realizando y estas aportaciones buscan compensar las dificultades temporales derivadas de las obras”.

Vidal ha recordado además que el gobierno municipal “ha mantenido una comunicación directa con los comercios afectados, visitando uno por uno para resolver dudas y facilitar la tramitación de las solicitudes. Queremos que este mecanismo de apoyo siga siendo ágil y flexible para que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes más las necesitan”.

Más de 285.000 euros tramitados en ayudas en 2025

Con esta segunda tanda, el Ayuntamiento de Castellón habrá tramitado ya 126 ayudas por un importe total de 285.500 euros. La primera fase, aprobada en julio, benefició a 57 negocios con un total de 129.000 euros. Este segundo paquete eleva la cifra global y confirma la continuidad de la línea de trabajo impulsada por el área de Comercio y Consumo para respaldar al tejido económico local durante las distintas fases de las obras de la Zona de Bajas Emisiones 2.