Castellón recupera el Belén costumbrista de la ciudad, abierto hasta el 5 de enero

La ciudad de Castellón ha presentado hoy el Belén costumbrista, que podrá visitarse desde hoy hasta el 5 de enero en el Menador, dentro de la programación navideña que incluye más de 250 actividades en todos los distritos.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha participado en la inauguración junto a la directora territorial del Instituto Valencia de Cultura, Núria Felip, la concejala de Cultura, María España, y representantes de la Asociación Belenista de Castellón, con su presidente Paco Tirado.

Carrasco ha destacado que este belén, que permaneció guardado durante años, ha sido recuperado gracias a la colaboración del Institut Valencià de Cultura y la Asociación Belenista de Castellón, que se ha encargado de la adecuación de las figuras y su puesta a punto. “Se trata de un belén que nos identifica y nos hace sentir orgullo de pertenencia”, ha subrayado la primera edil, recordando que reproduce escenas tradicionales de la ciudad, como la plaza Hort dels Corders, la plaza Mayor o la Marjalería del Grao.

La concejala de Cultura, María España, ha señalado que “es un belén de gran valor artístico e histórico, cedido por el IVC, y devolverlo a la ciudadanía en el Menador es una muy buena noticia para Castellón”. Por su parte, el presidente de la Asociación Belenista, Paco Tirado, ha agradecido la apuesta del gobierno municipal y ha destacado que la exposición refleja elementos característicos de la ciudad.

El horario de visitas será de lunes a viernes de 10:00 a 20:30 horas, y los sábados de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas. La exposición se suma a otras actividades de la programación navideña, con más de 250 actos distribuidos por todos los distritos de Castellón.