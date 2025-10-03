FINANCIACIÓN EUROPEA

Castellón recibe 8,5 millones de fondos FEDER para ejecutar de su Plan de Actuación Integrado

Con este dinero se impulsará, la reforma integral del Mercado Central; el proyecto de la nueva Pérgola en el Parque Ribalta, el desarrollo del parque urbano Censal Parc o el impulso de la ‘Manzana Albinegra’ junto al estadio Sky-fi Castalia.

Onda Cero Castellón

Castellón |

El ayuntamiento de Castellón ha obtenido 8 millones y medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para acometer siete grandes proyectos de transformación urbana.

La ciudad lidera así, la financiación FEDER a nivel autonómico para la ejecución de su Plan de Actuación Integrado

Castellón obtiene la mejor puntuación de toda la Comunitat Valenciana, y es de las nueve únicas ciudades a nivel nacional y la única en la Comunitat que ha conseguido la financiación solicitada.

Con esta nuevo montante de fondos, la capital de la Plana ya suma en apenas un año 10,6 millones de euros de financiación FEDER para ejecutar proyectos por valor de 23,5 millones de euros.

Con este dinero se impulsará, la reforma integral del Mercado Central; el proyecto de la nueva Pérgola en el Parque Ribalta, el desarrollo del nuevo parque urbano Censal Parc o el impulso de la ‘Manzana Albinegra’ junto al estadio Sky-fi Castalia.

