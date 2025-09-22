Castellón recibe a 40 niños y niñas ucranianos del programa ‘Vacaciones en Paz’

La Diputación Provincial de Castellón ha recibido este lunes a 40 niños y niñas procedentes de Ochakiv (Ucrania) que pasarán unos días en la provincia de Castellón gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’, una iniciativa solidaria impulsada por el Ayuntamiento de Ochakiv y la Fundación Caixa Castelló.

Durante 21 días, del 19 de septiembre al 9 de octubre, los menores disfrutan de una estancia en la Escola de Natura de Seidia, ubicada en Benassal, donde pueden descansar, realizar múltiples actividades y visitar varias poblaciones.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha dado la bienvenida a estos niños y niñas y ha resaltado la importancia de este proyecto, que “busca mejorar su calidad de vida, ya que, además de poder disfrutar de unas vacaciones en paz, les ofrece la oportunidad de conocer formas distintas de vida, acercarlos a nuestra cultura y vivir experiencias enriquecedoras”.

Así, los menores, que tienen edades entre 7 y 18 años, proceden de Ochakiv, ubicada en la región de Mykolaiv, una de las zonas que está sufriendo frecuentes ataques. Cada día sus residentes enfrentan nuevos desafíos, dolor y pérdidas, no solo materiales, sino también de personas humanas.

Por lo que, la diputada provincial ha insistido en que “este proyecto nos pone a todos y todas frente a una realidad y una problemática ante la que debemos ser sensibles”. Asimismo, ha agradecido a la Fundació Caixa Castelló su implicación para ofrecer a estos niños una experiencia única y ha destacado el compromiso de la Diputación de Castellón con el pueblo ucraniano.

“Desde la Diputación de Castellón deseamos a todos estos niños y niñas que disfruten, que pasen unos días inolvidables en nuestra tierra, una provincia solidaria que, con su generosidad, está ayudando a que estos menores tengan la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones en paz, porque Castellón es una tierra que acoge con el corazón abierto”, ha concluido Marisa Torlà.